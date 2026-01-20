Decizie definitivă în cazul fostului episcop al Hușilor, care a contestat printr-o cale extraordinară de atac condamnarea pentru abuzurile sexuale

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a respins, marţi, recursul în casaţie înaintat de fostul episcop de Huşi, Cornel Onilă, împotriva condamnării la 8 ani de închisoare pentru violuri și abuzuri sexuale față de foștii lui elevi.

Cererea de recurs în casaţie fusese admisă, în principiu, de ICCJ la termenul din 18 noiembrie 2025, când instanţa respinsese, în schimb, ca nefondată, cererea de suspendare a executării pedepsei. Este a doua oară când fostul episcop al Hușilor încearcă să scape de condamnare printr-o cale extraordinară de atac.

„Respinge, ca nefondat, recursul în casaţie declarat de inculpatul Onilă Cornel împotriva deciziei penale nr. 98/A din 30.04.2025 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 647/45/2020. Obligă recurentul-inculpat la plata sumei de câte 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat”, scrie în minuta Instanței Supreme.

Decizia este definitivă. În luna noiembrie, ICCJ a respins și contestația în anulare pe care Cornel Onilă o formulase împotriva condamnării definitive de anul trecut.

Contestaţia în anulare şi recursul în casaţie sunt căi extraordinare de atac împotriva unei hotărâri judecătoreşti definitive, menite să obţină anularea acesteia pe motivul nerespectării unor norme procedurale.

În prezent fostul episcop își ispășește pedeapsa în Penitenciarul Bacău.

Primul ierarh al BOR condamnat pentru abuzuri sexuale

Cornel Onilă a fost primul înalt ierarh al Bisericii Ortodoxe Române (BOR) condamnat pentru abuzuri sexuale. Punerea sub acuzare a fostului episcop de la Huși a venit în urma dezvăluirilor publicate de jurnaliștii de la Să fie lumină în urmă cu cinci ani.



Peste 100 de violuri au fost reținute în sarcina fostului episcop de Huși și a arhimandritului său.

Corneliu Bârlădeanu s-a retras din funcție în august 2017. El a negat acuzațiile care i se aduc, afirmând, prin intermediul avocatului, că imaginile care îl incriminează sunt trucate. În toată această perioadă și-a păstrat rangul de episcop retras. La două luni de la condamnarea pentru abuzuri sexuale, Sinodul BOR a decis caterisirea fostului episcop al Hușilor.

În februarie și martie 2024, trei membri ai Sfântului Sinod au trimis Curții de Apel Galați scrisori despre „fratele” Corneliu Bârlădeanu – pe numele său de cleric– în care îi elogiază activitatea. Ele au fost trimise în timp ce instanța îl judeca pe Bârlădeanu pentru viol și alte abuzuri sexuale, a scris marți publicația Să fie lumină.

Scrisorile sunt semnate olograf de episcopii menționați și trimise chiar spre finalul judecății pe fond de la Curtea de Apel Galați.

Din scrisorile trimise de episcopi reiese că victimele sunt o „plăsmuire”, iar adevărata suferință este a inculpatului, supus unui linșaj mediatic, și a Bisericii, tulburată de acuzații.

