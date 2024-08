Decizia luată de Rafael Nadal după participarea la Jocurile Olimpice de la Paris

Rafael Nadal și-a anunțat fanii pe rețelele sociale că nu va participa la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Fost lider ATP, ibericul a participat cel mai recent la Jocurile Olimpice de la Paris, dar fără vreun rezultat notabil.

Rafael Nadal nu va participa la US Open 2024

Reamintim că Nadal a fost eliminat în turul al doilea al turneului de simplu de la Jocurile Olimpice de Novak Djokovic, în timp ce perechea Nadal / Alcaraz a părăsit competiția de dublu în sferturi.

„Vă scriu pentru a vă informa că am decis să nu iau parte la US Open în acest an, un loc unde am amintiri minunate.

Îmi vor lipsi acele momente electrice şi acele sesiuni nocturne de la New York, dar nu cred că voi putea da 100% de data aceasta.

Următorul meu turneu va fi Cupa Laver de la Berlin”, a transmis Nadal pe contul personal de Instagram.

Spaniolul nu a participat la US Open nici la ediția din 2023, el fiind accidentat la acel moment.

Nadal a câștigat în patru rânduri turneul major de la Flushing Meadows, la edițiile din 2010, 2013, 2017 și 2019.

US Open 2024 se va disputa în perioada 26 august – 8 septembrie.

Laver Cup, competiție în care se duelează cei mai buni jucători europeni cu jucători din restul lumii, va avea loc între 20 și 22 septembrie 2024.