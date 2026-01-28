Decizie a instanței într-un scandal din campania pentru prezidențiale în care a fost acuzată Elena Lasconi 

Fosta președintă USR Elena Lasconi a câștigat în instanță procesul cu femeia care a susținut că Lasconi a lucrat la SRI și că actuala primăriță a obținut chiar și un apartament din partea serviciului de informații. Decizia Tribunalului București, care nu este definitivă, o obligă pe Daniela Iuliana Tobă să îi plătească Elenei Lasconi 10.000 de lei daune morale.

Tribunalul București a decis, marți, 27 ianuarie, că postarea Danielei Iuliana Tobă, prin care susținea că Elena Lasconi a fost angajată a SRI și că a primit un apartament din partea instituției, are „caracter ilicit”.

„Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 10.000 lei daune morale şi a dobânzii legale penalizatoare de la rămânerea definitivă a prezentei. Obligă pârâta la retragerea mesajului din 15.12.2023 vizând-o pe reclamantă de pe pagina sa de Facebook”, conform deciziei instanței.

Daniela Iuliana Tobă, care se prezenta în social media drept fost şef birou relaţii publice, colonel la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi fost consilier al vicepreşedintelui Curţii de Conturi, scria despre Elena Lasconi că are legături cu Serviciul Român de Informaţii, cu sprijinul căruia şi-a cumpărat un apartament în București.

Instanța a decis și că Tobă trebuie să publice hotărârea tribunalului „într-o publicaţie de circulaţie naţională şi pe pagina sa de Facebook”.

Decizia de marți Tribunalului București poate fi atacată în termen de 30 de zile.

Cum a explicat Elena Lasconi atunci scandalul

După informațiile publicate de Daniela Iuliana Tobă în mediul online, Elena Lasconi a explicat că apartamentul pe care îl are în București l-a cumpărat prin credit, prin ANL.

„Apartamentul despre care se vorbea în articolul acela, apropo, deja am angajat un avocat şi dau în judecată persoana respectivă şi am arătat şi prejudiciul pe care mi l-a adus. Nu ştiu ce a făcut doamna (cu ce s-a ocupat, profesional – n.r.), dar o să o dau în judecată pentru că prejudiciul, din punctul meu de vedere, este mare şi o să-i şi cer o sumă destul de mare de bani pentru că a scris acel articol mincinos”, spunea Lasconi în septembrie 2024, citată de News.ro.