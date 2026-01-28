Declarația semnată de ministrul Apărării cu omologul german. Miruță: „România nu trebuie să fie un simplu vagon tras de alții”

Ministrul Radu Miruță a anunțat miercuri că el și omologul său german, Boris Pistorius, au semnat la Berlin o Declarație Comună de Intenție între cele două ministere, „care stabilește un cadru modern de cooperare în domeniul materialelor de apărare”.

Miruță susține că demersul reprezintă „un pas concret spre integrarea industriei românești de apărare în ecosistemele europene”.

Potrivit ministrului, cele „patru direcții esențiale” pe care se va axa parteneriatul sunt suportul logistic întrunit, achizițiile bilaterale de produse și servicii, co-dezvoltarea de echipamente militare, respectiv cercetarea și dezvoltarea în domeniul tehnologiilor de apărare.

„Avem șansa de a construi un model de cooperare europeană eficient, care aduce beneficii reale atât pentru securitatea națională, cât și pentru industria românească. Este responsabilitatea noastră să o valorificăm la maximum”, a adăugat el, miercuri seară, în postarea de pe Facebook.

Ce a spus despre întâlnirea cu Boris Pistorius

Radu Miruță a descris întrevederea cu ministrul german al apărării drept una „deschisă, aplicată și orientată către soluții”.

„România nu trebuie să fie un simplu vagon tras de alții. Poate și trebuie să fie una dintre locomotivele acestui efort european comun. Totul depinde de seriozitatea cu care aplicăm, de rigoarea cu care transformăm planurile pe care le facem de câteva luni în acțiune, de capacitatea de a identifica segmente comune de interes cu alti parteneri”, a continuat ministrul Apărării.

Oficialul a precizat că el și omologul german au vorbit „despre cum consolidăm împreună securitatea Flancului Estic al NATO, despre investiții strategice în apărare, făcute cu cap, și despre colaborarea noastră în cadrul programului european SAFE”.

„Acest program reprezintă o oportunitate uriașă: un tren pe care România nu își poate permite să îl rateze dacă vrea o armată cu echipamente moderne, adaptate noilor realități”, a mai declarat ministrul Radu Miruță.