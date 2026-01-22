Demers anunțat de un vicepreședinte PNL împotriva lui George Simion, după ce a fost filmat cum taie un tort în forma Groenlandei

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru spune că va sesiza Comisia juridică a Camerei Deputaților pentru a „analiza” implicațiile „legale și constituționale” ale gestului liderului AUR George Simion din timpul vizitei sale în SUA, unde a fost filmat când tăia un tort în forma Groenlandei. Muraru îl acuză pe Simion de „acțiuni de sabotaj la adresa imaginii României”.

În vizita sa în SUA, George Simion a spus că le va oferi cât mai multor reprezentanți ai Congresului american un „raport” despre „lovitura de stat” care a avut loc în România, cu ocazia anulării alegerilor din 2024.

„George Simion a plecat în Statele Unite nu ca un partener de dialog, ci ca un sabotor al intereselor României. Liderul AUR se plimbă pe holurile Congresului american, fluturând un dosar de maculatură intitulat pompos «Raport privind lovitura de stat din România 2024-2025». Este definiția absolută a delirului conspiraționist: în timp ce România face eforturi uriașe pentru stabilitate economică și consolidarea profilului euro-atlantic, Simion se duce la partenerul nostru strategic să pârască propria țară cu minciuni sfruntate, inventând dictaturi imaginare doar pentru a-și justifica eșecul politic intern”, susține Alexandru Muraru, într-un comunicat de presă.

Muraru, care este și președintele PNL Iași, spune că „apogeul” vizitei lui Simion în SUA a fost momentul în care „s-a transformat într-un chelner geopolitic la o petrecere privată, tăind cu satisfacție un tort în forma Groenlandei decorat cu drapelul SUA”. Liderul PNL face referire la imaginile publicate pe mai multe conturi de X.

George Simion a spus miercuri că „așa-numitul «episod al tortului», ridicat la rang de subiect de către analiștii de serviciu, a reprezentat un moment organizat de republicani cu ocazia împlinirii unui an de mandat al președintelui Donald Trump”.

„Dovada supremă a imposturii AUR”

Vicepreședintele liberalilor susține că momentul nu a fost doar o „gafă diplomatică monumentală”, ci și „dovada supremă a imposturii AUR”: „Cum poți pretinde că aperi suveranitatea națiunilor când celebrezi ștergerea granițelor unui alt popor? Astăzi împarte Groenlanda pe farfurii de unică folosință pentru a cerși atenție, mâine, după aceeași logică cinică, ar putea accepta steagul Rusiei pe harta Republicii Moldova”.

Deputatul spune că va sesiza Comisia juridică a Camerei Deputaților în urma acțiunilor liderului AUR, George Simion, care este, de asemenea, deputat.

„Ceea ce am văzut în Statele Unite nu este folclor politic, ci o demonstrație periculoasă de dispreț față de principiul suveranității statelor, principiu pe care România îl apără ferm în UE și NATO. În calitate de deputat, voi iniția sesizarea Comisiei juridice a Camerei Deputaților pentru analiza implicațiilor legale și constituționale ale acestor acțiuni, voi adresa întrebări oficiale Ministerului Afacerilor Externe privind impactul diplomatic al acestui demers și voi solicita clarificări instituționale cu privire la folosirea abuzivă a calității de demnitar român în acțiuni de propagandă externă”, a mai declarat Alexandru Muraru, conform comunicatului PNL Iași.

Președintele partidului AUR, George Simion, se află zilele acestea, împreună cu mai mulți membri ai partidului, într-o vizită în Statele Unite ale Americii. Într-un videoclip publicat pe X și distribuit de o organizație afiliată conservatorilor din Partidul Republican din SUA, Simion se vede cum taie un tort în forma Groenlandei, teritoriul danez pe care Donald Trump încearcă să-l anexeze.

„Aceasta este atmosfera la o recepție în Washington DC în aceste zile”, spune, într-o postare pe blogul său, George Simion.