VIDEO George Simion, filmat în timp ce taie un tort în forma Groenlandei, „învelit” în steagul SUA

Președintele partidului AUR, George Simion, se află zilele acestea, împreună cu mai mulți membri ai partidului, într-o vizită în Statele Unite ale Americii. Într-un videoclip publicat pe X și distribuit de o organizație afiliată conservatorilor din Partidului Republican din SUA, Simion se vede cum taie un tort în forma Groenlandei, teritoriul danez pe care Donald Trump încearcă să-l anexeze.

Videoclipul cu George Simion a fost publicat inițial de un cont de X numit Mark Naughton, care se prezintă ca fiind jurnalist. Imaginile au fost ulterior redistribuite de grupul de advocacy politic „Republicans for National Renewal”, care este afiliat conservatorilor din Partidul Republican și care se descrie ca susținând valorile naționale și valorile „America First”.

În videoclip, George Simion este înconjurat de mai multe persoane. El ia la un moment dat cuțitul și taie tortul care are forma Groenlandei.

„O să fim acolo pentru toți oamenii liberi din lume”, spune, la un moment dat, George Simion. HotNews l-a contactat pe George Simion pentru un punct de vedere legat de acest subiect, însă liderul AUR nu a răspuns solicitărilor jurnaliștilor.

GREENLAND 🇬🇱



Members of Congress cut the Greenland cake led by @RepLuna making the first cut at the



ONE YEAR INAUGURATION GALA

at the Trump Kennedy Center in DC



Hosted by



The Republicans for National Renewal pic.twitter.com/Rlt5XsWc0v — Mark Naughton (@MarkNaughton9) January 21, 2026

O imagine cu tortul care are forma Groenlandei a fost publicată pe X și de o membră a Congresului SUA, Anna Paulina Luna, iar imagini de la eveniment au fost publicate și de republicanul Michael Casey, de asemenea membru al Congresului.

What a cake! pic.twitter.com/9QQ9MKoxvd — Anna Paulina Luna (@realannapaulina) January 21, 2026

🚨WATCH



Congressmen @realannapaulina @AndyOgles @AbrahamHamadeh celebrate President Trump’s first year in office by cutting a Greenland 🇺🇸 cake



Great Gala hosted by @RNRenewal celebrating the first year of the Golden Age at the Trump-Kennedy Center! pic.twitter.com/ijMdl9Vcnz — Michael Casey (@MichaelCasey_) January 21, 2026

Imaginile au fost publicate online miercuri, în primele ore ale dimineții, în contextul în care Forumul de la Davos, la care participă mulți lideri de țări, este dominat de subiectul Groenlanda. Tot miercuri, Donald Trump a sosit în Elveția pentru a participa la Forumul de la Davos, într-un climat tensionat din cauza dorinței sale de a anexa Groenlanda, care a pus în pericol alianța transatlantică.

Cu câteva ore înainte ca Trump să ajungă în Elveția, Ursula von der Leyen a făcut apel la Europa să renunțe la „prudența tradițională” în fața provocărilor unei lumi „din ce în ce mai anarhice” și definite de „puterea brută”: „Acest moment de schimbare globală este plin de pericole”, a subliniat ea.