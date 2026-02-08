Demisie la vârful diplomației norvegiene, în scandalul Epstein. Finanțistul le-a lăsat copiilor și soțului ambasadoarei o moștenire de 10 milioane de dolari

Unul dintre documentele publicate de Departamentul Justiției de la Washington în cadrul dosarelor Epstein, FOTO: Jon Elswick / AP / Profimedia Images

Ambasadoarea Norvegiei în Iordania, Mona Juul, care a jucat un rol cheie în eforturile de rezolvare a conflictului israeliano-palestinian la începutul anilor 1990, a demisionat, a anunțat duminică Ministerul norvegian de Externe, în urma lansării unei anchete privind presupusele legături dintre acest diplomat de rang înalt și infractorul sexual american condamnat Jeffrey Epstein, relatează AFP, conform Agerpres.

„Este o decizie corectă și necesară. Contactele lui Juul cu infractorul sexual condamnat Epstein au demonstrat o gravă eroare de judecată”, a declarat ministrul de Externe Espen Barth Eide, subliniind că măsura a fost luată după discuții cu Ministerul de Externe.

Mona Juul, care a jucat un rol important în negocierile secrete israeliano-palestiniene ce au condus la Acordurile de la Oslo la începutul anilor 1990, se numără printre personalitățile norvegiene ale căror nume apar în noile documente din cazul Epstein publicate de Departamentul de Justiție al SUA.

Ea a fost temporar demisă din funcție luni, în timp ce se desfășoară o anchetă privind presupusele sale legături cu Epstein.

Potrivit presei norvegiene, Epstein, care s-a sinucis în închisoare în 2019, a lăsat moștenire 10 milioane de dolari celor doi copii ai Monei Juul și ai soțului ei, diplomatul Terje Rod-Larsen, care a participat și el la negocierile privind Acordurilor de la Oslo.

Potrivit lui Eide, ministerul va continua să poarte discuții cu Mona Juul ca parte a unei anchete în desfășurare pentru a determina amploarea afacerilor lor.

Mona Juul ascultă intervențiile membrilor Consiliului de Securitate privind situația conflictului din Ucraina, la sediul Națiunilor Unite din New York, la 16 noiembrie 2022. Foto: John Lamparski / Zuma Press / Profimedia

Și șeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer și-a anunțat duminică demisia, pe fondul controverselor legate de numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador la Washington, în pofida legăturilor acestuia cu Epstein.

„După o analiză atentă, am decis să demisionez din Guvern. Decizia de a-l numi pe Peter Mandelson a fost greșită. El a afectat partidul nostru, țara noastră și încrederea în politică însăși”, a declarat Morgan McSweeney, într-un comunicat.

„Eu l-am sfătuit pe premier să facă această numire și îmi asum întreaga responsabilitate pentru acel sfat”, a adăugat el.