Dosarele Epstein fac valuri la Londra. Șeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer și-a anunțat demisia

Șeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer și-a anunțat duminică demisia, pe fondul controverselor legate de numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador la Washington, în pofida legăturilor acestuia cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, notează AFP.

„După o analiză atentă, am decis să demisionez din Guvern. Decizia de a-l numi pe Peter Mandelson a fost greșită. El a afectat partidul nostru, țara noastră și încrederea în politică însăși”, a declarat Morgan McSweeney, într-un comunicat.

„Eu l-am sfătuit pe premier să facă această numire și îmi asum întreaga responsabilitate pentru acel sfat”, a adăugat el.

Mandelson, ministru în guvernul laburist aflat la putere în urmă cu mai bine de 15 ani, a demisionat săptămâna aceasta din Camera Lorzilor din cauza legăturilor sale cu Epstein și este acum anchetat de poliție pentru presupuse fapte de abuz în serviciu.

Dosarele publicate Departamentul de Justiție al SUA includ e-mailuri care sugerează că Mandelson i-ar fi transmis lui Epstein documente guvernamentale și că Epstein ar fi înregistrat plăți către Mandelson sau către partenerul său de atunci, acum soțul său, scrie Reuters.

Starmer l-a numit pe Mandelson în postul de ambasador, argumentând că experiența sa profesională în guvernele lui Tony Blair și Gordon Brown și în calitate de comisar european pentru comerț îl fac persoana ideală pentru a gestiona relațiile cu Washingtonul sub președinția lui Donald Trump.

Starmer l-a demis pe Mandelson în septembrie, după șapte luni de activitate, când au apărut documente care arătau că acesta rămăsese apropiat de Epstein după ce finanțatorul fusese condamnat în 2008 pentru infracțiuni sexuale împotriva copiilor.