Democrații din Congres îi cer ambasadoarei SUA în Grecia documentele și mesajele legate de noile dezvăluiri din Wall Street Journal

Kimberly Guilfoyle este acuzată că cerea bani unui donator, oferind în schimb acces la înalți funcționari ai administrației Trump.

Democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților i-au solicitat joi ambasadoarei SUA în Grecia Kimberly Guilfoyle documentele financiare și corespondența cu oficialii administrației Trump, în urma articolului The Wall Street Journal (WSJ) în care era acuzată că a cerut bani pentru a intermedia rezolvarea unor probleme legale și fiscale ale unui donator MAGA.

Scrisoarea a fost trimisă lui Guilfoyle de reprezentantul Robert Garcia (democrat din California), membru de rang înalt al comisiei, și obținută de PBS News.

„A fost un quid pro quo”

Conform articolului WSJ, Guilfoyle i-a cerut unui susținător al președintelui Donald Trump suma de 100.000 de dolari pentru a-și achita datoria de pe cardul de credit în perioada premergătoare audierii sale de confirmare în funcția de ambasadoare la Atena.

Guilfoyle – fosta logodnică a fiului președintelui, Donald Trump Jr. – și donatorul Eric Deters ar fi purtat discuții timp de câteva luni, în timp ce ea îi promitea acces la administrație pentru rezolvarea problemelor.

Deters a declarat pentru The Wall Street Journal că i-a cerut lui Guilfoyle să-l ajute să intre în contact cu Departamentul de Justiție al lui Trump și cu Administrația Fiscală. Cu toate acestea, Guilfoyle „nu și-a respectat niciodată promisiunile”, a afirmat Deters, care în trecut a mai făcut plăți către Guilfoyle și fiii lui Trump pentru o serie de discursuri.

Avocatul lui Guilfoyle a declarat pentru The Wall Street Journal că ambasadoarea fusese plătită să țină discursuri la diverse evenimente înainte de numirea sa și a contestat autenticitatea mesajelor schimbate cu Deters și publicate de WSJ.

Într-un interviu ulterior acordat CBS News, Deters a declarat că Guilfoyle ar trebui „să-și piardă funcția de ambasadoare” din cauza comportamentului.

„A fost un quid pro quo”, a declarat Deters joi pentru CBS News.

„Îngrijorări cu privire la o cultură a impunității”

În scrisoarea sa de joi, Garcia a afirmat că afirmația lui Deters potrivit căreia Guilfoyle ar fi procedat astfel și cu alți donatori ridică „îngrijorări cu privire la o cultură a impunității” în cadrul Ambasadei SUA la Atena.

„Această presupusă conduită necorespunzătoare ridică îngrijorări serioase legate de corupția publică și de securitatea națională”, a afirmat Garcia în scrisoare.

„Dacă oficialii administrației Trump pot fi cumpărați de donatori, poporul american suferă consecințele unor lideri corupți, mai preocupați de propria îmbogățire decât de binele public și vulnerabili la șantaj din partea serviciilor de informații străine”, a spus el.

Garcia a stabilit data limită de 22 octombrie pentru ca Guilfoyle să predea o serie de documente legate de acuzații, inclusiv toate înregistrările financiare personale, precum și corespondența din ultimii doi ani cu Deters și cu membri ai administrației Trump, printre care directorul FBI, Kash Patel, și fosta procuroare generală Pam Bondi.

Rubio și JD Vance evită întrebările despre Guilfoyle

Secretarul de stat Marco Rubio a lăudat-o pe Guilfoyle în cadrul unei conferințe de presă ținută joi în Grecia, după ce a fost întrebat despre ancheta Congresului privind mandatul acesteia.

„Este suficient să spun că ambasada noastră de aici face o treabă excelentă. Ambasadoarea noastră a fost o ambasadoare puternică aici”, a spus Rubio.

El a refuzat să comenteze articolul din The Wall Street Journal.

„Nici măcar nu știu dacă ceea ce relatați este adevărat”, le-a spus Rubio reporterilor înainte de a părăsi Grecia. „Voi umblați pe aici crezând că, doar pentru că o sursă v-a spus ceva și voi ați relatat asta, este adevărul absolut. Nu este adevărul absolut. Nu este adevărul absolut pentru mine. Nu așa facem noi lucrurile”, a spus el.

Vicepreședintele JD Vance a fost, de asemenea, întrebat despre aceste informații în cadrul unei conferințe de presă fără legătură cu subiectul, joi dimineață.

„Ei bine, în ceea ce privește această ipoteză, evident că nu-mi place, dar nu știu exact despre cine vorbiți, nu cunosc toate detaliile”, a răspuns vicepreședintele.

Scandalul care o leagă pe Guilfoyle de România

Liderii democrați din comisiile de afaceri externe ale Camerei Reprezentanților și Senatului i-au trimis și lui Rubio săptămâna trecută scrisori în care solicitau o anchetă cu privire la informațiile conform cărora Guilfoyle ar fi acționat în mod necorespunzător în calitatea sa de ambasador.

Scrisorile citau un articol anterior din „The Wall Street Journal” care detaliază implicarea lui Guilfoyle în promovarea unor afaceri din en ergie alături de un lobbyist al unei companii grecești din domeniul construcțiilor și energiei, căruia i-a permis să participe la întâlniri cu oficiali străini.

Potrivit articolului, ea a sugerat că SUA ar putea răsturna guvernul din România, dar și pe ce din Grecia – o frază confirmată și de sursele altui ziar important – Financial Times.