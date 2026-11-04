Democratul care a cerut date despre activitățile lui Kimberly Guilfoyle în Grecia și România va conduce comisia din Congres care anchetează administrația Trump

Robert Garcia a câștigat un nou mandat în alegerile din California și urmează să devină următorul președinte al comisiei de supraveghere din Camera Reprezentanților, a anunțat The Guardian.

Comisia de supraveghere dispune de competențe extinse pentru a convoca martori, a solicita documente guvernamentale și a emite citații. Aici au loc toate anchetele privind acțiunile administrației americane.

Robert Garcia și-a anunțat deja nerăbdarea de a trece la treabă după victoria din alegeri. „LAWYER UP” (Angajați-vă avocați) a scris el pe platforma X.

Robert Garcia, interesat de acțiunile fostei ambasadoare Kimberly Guilfoyle

În octombrie, după ce publicația americană Wall Street Journal a scris cum ambasadoarea Guilfoyle, cerea bani unui donator, oferind în schimb acces la înalți funcționari ai administrației Trump și despre cum amenința oficiali din Grecia invocând România, Robert Garcia a trimis o scrisoare în care cere acces la documentele financiare și corespondența cu oficialii administrației Trump.

Conform articolului WSJ, Guilfoyle i-a cerut unui susținător al președintelui Donald Trump suma de 100.000 de dolari pentru a-și achita datoria de pe cardul de credit în perioada premergătoare audierii sale de confirmare în funcția de ambasadoare la Atena.

Într-un alt articol, cotidianul Wall Street Journal relata că ambasadoarea Guilfoyle a dat de înțeles în martie 2026, înainte ca Guvernul Ilie Bolojan să cadă în urma unei moțiuni de cenzură, că Statele Unite au fost implicate în asta.

Potrivit surselor WSJ, ea a preconizat căderea guvernului român (demis de Parlament pe 5 mai) și le-a spus celor prezenți la cina de la Atena: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”. Avocatul lui Guilfoyle a contestat modul în care a fost relatată această discuție.

După articolul din publicația WSJ, G4Media a scris că Sorin Grindeanu a fost filmat alături de Guilfoyle, pe 31 martie, la restaurantul Isoletta din București. Sorin Grindeanu era însoțit de consilierul prezidențial Florin Vlădică și de fostul ministru al energiei Bogdan Ivan. Imaginile de la restaurant au fost publicate inițial de Flashpaparazzi.

În replică, Grindeanu a susținut că discuțiile purtate cu ambasadoarea s-au concentrat pe rolul pe care îl are România în Coridorul Vertical de Gaze.

Pe 13 octombrie, Kimberly Guilfoyle a demisionat după ce Casa Albă i-a cerut acest gest ca urmare a scandalului public.

Care sunt obiectivele anunțate de Garcia

Garcia a declarat anterior că, în cazul în care democrații vor câștiga, va conduce anchete privind rolul lui Elon Musk în cadrul „Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (Doge)”, tranzacțiile comerciale ale familiei Trump, abuzurile comise de Serviciul de Imigrare și Control Vamal (ICE) și scandalul Jeffrey Epstein.

„Nu pornim de la zero”, a declarat Garcia anterior pentru Punchbowl News. „S-a realizat o muncă enormă, care este de domeniu public, și există o muncă enormă la care lucrăm în tăcere de multe luni.”

În ultimii doi ani, democrații din Congres au dus o luptă dificilă împotriva agendei lui Trump, deoarece republicanii au deținut majoritatea în Camera Reprezentanților și în Senat.