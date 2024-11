Denzel Washington spune că n-a putut trece peste pierderea Oscarului în 2000 în fața unui alt actor celebru: „Am mers acasă și am băut”

Actorul american Denzel Washington, aflat din nou pe cai mari la Hollywood după interpretarea sa din filmul „Gladiatorul II”, a dezvăluit după 24 de ani cât de greu i-a fost să accepte că a pierdut Premiul Oscar din 2000 în fața unui alt actor cunoscut de publicul din întreaga lume, relatează revista Variety.

Denzel Washington a fost nominalizat în 2000 la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal datorită intrepretării sale din The Hurricane, o dramă biografică în care l-a jucat pe Rubin „The Hurricane” Carter, un fost boxer la categoria mijlocie condamnat pe nedrept pentru o triplă crimă comisă într-un bar din statul New Jersey.

Actorul acum în vârstă de 69 de ani avea deja în palmares la momentul respectiv alte 3 nominalizări la Premiul Oscar și o victorie grație filmului de război Glory din 1989, în care a jucat un rol secundar. În 1993 el a fost nominalizat și la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal pentru interpretarea activistului american Malcolm X în filmul cu același nume apărut cu un an înainte.

Atunci a pierdut în fața lui Al Pacino, premiat pentru interpretarea sa din Parfum de femeie. Iar în 2000 concurența a fost din nou puternică. În afară de Washington, la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal au fost nominalizați Kevin Spacey (American Beauty), Russell Crowe (The Insider), Richard Farnsworth (The Straight Story) și Sean Penn (Sweet and Lowdown).

Washington avea să câștige Globul de Aur pentru rolul din The Hurricane, însă Premiul Oscar a mers la Kevin Spacey grație American Beauty, devenit în anii care au urmat un film cult.

Denzel Washington spune că își amintește până în ziua de azi de Gala Premiilor Oscar din 2000

„La Oscaruri i-au strigat numele lui Kevin Spacey pentru American Beauty. Am o amintire cum m-am întors în jur și m-am uitat la el, și nimeni nu se ridicase în picioare în afară de oamenii din jurul lui. Și tot restul lumii se uita la mine. Nu că a fost neapărat așa. Poate că acesta a fost felul în care am perceput eu lucrurile”, a povestit Denzel Washington într-un interviu acordat revistei Esquire.

„Poate că am simțit eu că tot restul lumii se uita la mine. Fiindcă de ce ar fi făcut asta? Gândindu-mă acum la asta, nu cred că au făcut-o”, a continuat actorul veteran.

Însă „sunt sigur că am mers acasă și am băut în noaptea aceea. A trebuit să o fac”, a relatat el.

„Nu vreau să sun ca și când spun: ‘O, el a câștigat Oscarul meu’, sau nimic de genul acesta. Nu a fost așa. Dar știți, au existat discuții în oraș despre ceea ce se întâmpla acolo, de cealaltă parte a străzii, iar asta e între el (Spacey) și Dumnezeu. Eu n-am nimic de-a face cu asta. Mă rog pentru el. Aia e între el și Creatorul său”, a mai spus Denzel Washington.

Actorul spune că a renunțat să creadă că va mai câștiga Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal

Acesta a povestit de asemenea că după ce a pierdut pentru a doua oară Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal a început să resimtă amărăciune și a pus-o pe soția sa, Pauletta, să voteze în locul lui pentru Premiile Oscar.

„Am trecut printr-o perioadă în care Pauletta se uita la toate filmele nominalizate la Oscar. I-am spus că nu îmi pasă de asta: ‘Hey, lor nu le pasă de mine? Nu îmi pasă’. Votează tu. Uită-te tu la ele. Eu nu mă uit la asta. Am renunțat. M-a luat amărăciunea. Mi-am plâns de milă”, a povestit actorul.

Washington avea să câștige însă doar doi ani mai târziu Premiul Oscar pentru un rol principal grație interpretării sale din Training Day, thriller-ul de acțiune în care a jucat alături de Ethan Hawke sub regia lui Antoine Fuqua. Fuqua este și regizorul filmelor sale de acțiune The Equalizer, care s-au bucurat de succes la box office.

Din nou favorit grație interpretării din filmul „Gladiatorul II”

Prin victoria din 2002 Washington a devenit doar al doilea actor afro-american din istorie care și-a adjudecat Oscarul pentru actorul principal. Primul a fost legendarul Sidney Poitier, premiat în 1963 pentru filmul Lilies of the Field.

Din 2002 încoace Washington a obținut alte 4 nominalizări la Premiile Oscar, cel mai recent pentru filmul The Tragedy of Macbeth din 2022. Premiul a mers însă de fiecare dată la alt actor.

Cei de la revista Esquire l-au întrebat despre subiectul istoriei sale cu Premiile Oscar în condițiile în care specialiștii îl văd favorit pentru o nouă nominalizare grație interpretării sale din noul film Gladiatorul II al lui Ridley Scott.

Ar fi însă o nominalizare pentru cel mai bun actor într-un rol secundar întrucât cel principal este jucat în noul Gladiatorul de actorul irlandez Paul Mescal.