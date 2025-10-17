Departamentul de Război al SUA a retras acreditările majorității jurnaliștilor după refuzul presei de a accepta noile reguli impuse la Pentagon. New York Times, Reuters și CNN, printre redacțiile rămase fără acces

Departamentul de Război al SUA (noua denumire a Departamentului Apărării), a revocat acreditările și accesul majorității mass-media naționale și străine la sediul său în Pentagon, după respingerea aproape generalizată a noilor norme pe care această instituție le-a impus presei și pe care jurnaliștii le consideră o restrângere a libertății de exprimare, a relatat joi agenția EFE, conform Agerpres.

Anunțate în septembrie de secretarul apărării Pete Hegseth, noile reguli stabilesc limitări stricte privind accesul fizic al jurnaliștilor în sediul Pentagonului și folosirea surselor, precum și posibile sancțiuni pentru solicitarea fără autorizație prealabilă a unor informații de interes public.

Marile mass-media americane au refuzat să accepte aceste condiții, prin urmare începând de miercuri, când a expirat termenul pentru semnarea unui angajament de respectare a noilor reguli, au rămas fără acreditări la Pentagon.

Printre aceste mass-media se numără New York Times, Washington Post, Politico, agențiile Reuters și Associated Press, posturi de televiziune precum ABC News, CBS News, CNN, NBC News și chiar postul conservator Fox News, unde Hegseth a fost comentator înainte ca Trump să-l numească la conducerea Pentagonului.

Rămași fără acreditări, zeci de jurnaliști au eliberat birourile de la Pentagon, unde corespondenții de presă aveau spații permanente de lucru. Deocamdată, numai postul conservator One America News a acceptat noile condiții ale instituției.

Această instituție a renunțat sub conducerea lui Hegseth la conferințele de presă săptămânale și la informările detaliate asupra operațiunilor militare, cum ar fi de exemplu atacurile recente în Marea Caraibilor asupra unor ambarcațiuni suspectate că transportau narcotice.