Un deputat AUR, replică pentru Tanasă: Dacă era discursul lui când am venit în România, „azi nu eram unul dintre oamenii care plătesc milioane de euro la bugetul statului”

„Dacă mâine ar pleca 200.000 de muncitori străini, aproape 30% din firmele românești intră în faliment”, a declarat deputatul AUR Mohammad Murad, la Antena 3. Declarația vine după ce un livrator din Bangladesh a fost bătut pe stradă, la câteva zile de la apelul lui Dan Tănasă de a refuza livrările făcute de curieri străini.

Deputatul AUR Mohammad Murad, om de afaceri de origine libaneză care are sute de angajați străini în hotelurile sale, a explicat că mesajul transmis de Dan Tănasă „face o confuzie între imigranți și angajați, adică forța de muncă”.

„Imigrant este cel care vine și căruia statul îi oferă bani și facilități degeaba, stă pe stradă, cum se întâmplă, din păcate, în mai multe țări europene. Străinul care vine în România la muncă are un contract limitat, doi-trei ani de zile, unde contribuie la sănătate, la pensie, la toate taxele și nu beneficiază de ele”, a spus Murad, pentru Antena 3.ro.

„Străinii aduc 1,5 miliarde de euro anual la buget”

El a subliniat și contribuția financiară a acestora: „Străinii aduc 1,5 miliarde de euro anual la buget, plătesc taxe fără să beneficieze de ele. (…) Plătesc pensie lună de lună, iar când pleacă, banii rămân. Adică să-i dăm altui român, unui pensionar român. De cei 400 de euro pe lună care sunt taxele pentru pensie beneficiază românii care ies la pensie.”

Murad a avertizat că fără această forță de muncă, economia ar avea de suferit grav: „Eu spun foarte simplu: dacă mâine dimineață ar pleca acești 200.000 de oameni, vă garantez că aproape 30% din tot ce înseamnă firmele românești intră în faliment. Noi, la mare, de exemplu, avem în jur de aproape 2.000 de angajați pe toate structurile hoteliere pe care le avem, dintre care aproximativ 600 sunt persoane străine. Nu am putea funcționa fără ei.”

Întrebat cât de periculos consideră discursul lui Dan Tănasă, deputatul a răspuns: „Să fiu foarte corect: eu, personal, aici nu vorbesc în numele AUR. E vorba de un 10-15% maximum dintre simpatizanți care se regăsesc în discursul lui Dan Tănasă. Dar vedeți, e o diferență între ce spune cineva și ce înțeleg alții.”

De ce nu se simte „deranjat” să fie coleg de partid cu parlamentari care promovează un discurs „anti-străini”

De asemenea, Murad a precizat că nu se simte deranjat să fie coleg de partid cu parlamentari care promovează un discurs anti-străini: „Eu provin dintr-o familie cu nouă copii, fiecare are opinii diferite. Dacă unul spune ceva, nu înseamnă că toți gândim la fel. (…) Orice om pe acest pământ are dreptul de a trăi și de a munci pentru bucata lui de pâine. Niciodată nu trebuie să pui obstacole în fața unui om care își caută traiul, indiferent cine e. Poate să vină de oriunde din lumea asta.”

Deputatul AUR a legat discuția și de propria experiență de imigrant: „Dacă pe vremea aceea ar fi existat discursul lui Dan Tănasă, astăzi nu eram unul dintre oamenii care plătesc milioane de euro la bugetul statului. Aceeași întrebare o putem pune pentru orice român care muncește în Spania, Italia, Anglia sau oriunde în lume și a avut șansa să se afirme. (…) Eu sunt pentru integrare și pentru educație. Fără cultură și educație nu putem construi nici măcar un metru pătrat pentru viitor.”

Livrator din Bangladesh agresat în București

Incidentul care a stârnit reacții dure în spațiul public a avut loc marți seară, în Sectorul 2 al Capitalei. Un tânăr de 20 de ani a lovit cu pumnul un livrator din Bangladesh și i-a strigat „Du-te înapoi în țara ta” și „Ești un invadator”. Agresorul a filmat scena, însă a fost prins imediat de un polițist aflat în timpul liber.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a anunțat că a pus în mișcare acțiunea penală împotriva tânărului, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, comisă din motive rasiale și xenofobe. Victima a suferit leziuni care necesită 1-2 zile de îngrijiri medicale, iar agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

„Comportament fascist” și „paradox social” – reacțiile societății civile

Imaginile au generat un val de indignare. „Acesta este un comportament fascist. Absolut și 100% fascist”, a scris activistul Radu Hossu, avertizând că lipsa unor semnale ferme din partea autorităților poate deschide drumul spre escaladare: „Dacă azi Guvernul, Parlamentul și Președintele nu transmit semnale clare și coerente, mâine sau poimâine vom fi oricare dintre noi «dușmanul poporului».”

Comediantul Andrei Ciobanu a vorbit despre un paradox social: „Noi, care știm cum e să fii stigmatizat. Noi, care știm cum e să fii umilit de străini, care am fost făcuți cerșetori și hoți de multe ori pe nedrept. Și tot noi suntem ăia care ne purtăm la fel ca cei care ne batjocoreau.”

Profesorul universitar Dan Ungureanu a legat incidentul de problemele reale cu care se confruntă România: „E mult mai ușor să lovești un biet curier Glovo decât să discuți și să rezolvi scăderea demografică a României. (…) Avem o problemă, un Stalingrad demografic, și partidul AUR ne propune să-l rezolvăm cu pumni.”

Reacția președintelui Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a condamnat agresiunea și a subliniat efectele discursului instigator. „În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice”, a transmis acesta.

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în Bucureşti, care a fost lovit şi umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile”, a adăugat șeful statului.