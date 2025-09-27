Deputat din comisia de Sănătate, critici dure după ce s-a dus la Spitalul de copii Iași: „Am venit să văd dacă aici se respectă legea” / Primul lucru care i-a atras atenția

Deputatul Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor, a criticat sâmbătă gestionarea a focarului de nosocomiale de către conducerea Spitalului pentru copii „Sf. Maria” din Iaşi, unde au murit şase copii infectați cu bacteria Serratia marcescens.

Aflat la Iaşi, deputatul USR a vizitat Spitalul pentru copii „Sf. Maria”, unde sâmbătă a fost anunțată și prezența ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, care va conduce controlul din unitatea sanitară.

„Ştiţi să fie o cameră video în secţia ATI?”

După o întrevedere cu conducerea Spitalului „Sf. Maria”, într-o conferinţă de presă, Emanuel Ungureanu a afirmat că a constatat lipsa implementării către Ministerul Sănătăţii a normelor pentru legea combaterii infecţiilor nosocomiale, adoptată în 2021, precum şi absenţa camerelor de supraveghere video în secţiile ATI, fapt care, în opinia sa, îngreunează stabilitatea responsabilităţilor, transmite Agerpres.

„Am venit să văd dacă aici se respectă legea făcută de noi în urmă cu patru ani. Avem o lege din 2021 de combatere a infecţiilor nosocomiale, care nu are norme făcute în integralitate de Ministerul Sănătăţii nici astăzi. Condoleanţele, pe care le transmit şi eu astăzi, nu ţin locul vieţii copiilor. (…) În Parlament am dat o lege după o bătălie de doi ani, să avem monitorizare video în ATI-urile din toată ţara. Ştiţi să fie o cameră video în secţia ATI din corpul A, unde au murit şase copii? Nu există nicio cameră, nu există nicio posibilitate, după primul deces, să determinăm, cu mijloace obiective de monitorizare, cine a greşit”, a declarat Emanuel Ungureanu.

Ungureanu: Primul lucru care mi-a atras atenția, o bijuterie pe mână

El a semnalat nerespectări ale normelor de igienă, precum purtarea bijuteriilor de către personalul medical şi manipularea pacienţilor fără mănuşi.

„Am mers şi la Secţia de Ortopedie, cu doamna manager, să văd anumite lucruri. Primul fapt care mi-a atras atenţia este că o asistentă avea o bijuterie pe mâini. Se ştie că din 2012 este lege ca nicio asistentă medicală, nicio infirmieră, nimeni din personalul care are contact cu patul, cu pacientul, cu suprafeţe din spital, nu are voie să aibă pe mâini absolut nimic. Nici bijutierii, nici ojă. E lege”, a explicat Ungureanu.

Deputatul USR a criticat faptul că DSP Iaşi şi epidemiologul spitalului nu au identificat încă sursa infecţiei celor şase copii morţi, dar şi reacţia acestora întârziată.

„Bâjbâie şi bâlbâie data la care a apărut primul caz. Unii că în 7 (septembrie – n.r), alţii că în 10. Alţii – că la sfârşit de august. Ultima dată este 10 septembrie. Întrebarea mea este: din 10 până pe 24, când s-a raportat, ce s-a întâmplat? De ce a aşteptat DSP 14 zile ca să vină să constate focar aici? Cine a încălcat legea de la DSP? (…) De ce nu avem declaraţii clare de la epidemiolog?”, a mai spus Emanuel Ungureanu.

Șase copii, care sufereau și de alte boli asociate, au murit la Spitalul „Sânta Maria” din Iași, după ce s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens, o infecție nosocomială.

Secția de Terapie Intensivă, unde copiii erau internați, a fost închisă, după ce și alți pacienți au fost diagnosticați cu aceeași bacterie. A fost declanșată o anchetă epidemiologică.

Ministerul Sănătății și Guvernul României trebuie să gândească un plan concret pentru a combate infecțiile nosocomiale din spitale, a reacționat președintele Nicușor Dan, spunând că este „profund îndurerat” de ceea ce s-a întâmplat la Iași.