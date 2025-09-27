Ministrul Sănătății a plecat spre Iași pentru controlul de la spitalul unde au murit șase copii infectați cu o bacterie / „Cei care nu şi-au făcut treaba vor pleca acasă fără discuţie”

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, a plecat sâmbătă dimineață la Iași, unde va coordona controlul de la spitalul unde mai mulți copii au murit după ce s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens. „Cei care nu şi-au făcut treaba vor pleca acasă fără discuţie”, a afirmat vineri Rogobete.

Potrivit ministerului, Rogobete urmează să ajungă la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași în jurul orei 13:30.

Acolo „va avea loc o întâlnire cu toți factorii implicați, iar ministrul va coordona controlul împreună cu șeful Corpului de Control și șeful Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății“.

La finalul discuțiilor, va fi organizată o conferință de presă, a mai transmis ministerul fără să precizeze la ce oră va avea loc aceasta.

Șase copii, care sufereau și de alte boli asociate, au murit la Spitalul „Sânta Maria” din Iași, după ce s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens, o infecție nosocomială.

Secția de Terapie Intensivă, unde copiii erau internați, a fost închisă, după ce și alți pacienți au fost diagnosticați cu aceeași bacterie. A fost declanșată o anchetă epidemiologică.

Ministerul Sănătății și Guvernul României trebuie să gândească un plan concret pentru a combate infecțiile nosocomiale din spitale, a reacționat președintele Nicușor Dan, spunând că este „profund îndurerat” de ceea ce s-a întâmplat la Iași.

Spitalul a raportat „prea târziu” situația

Alexandru Rogobete a declarat vineri pentru HotNews că spitalul a raportat „prea târziu” situația epidemiologică din secția ATI. El a precizat, însă, că în acest moment „nu putem realiza o legătură directă între infecțiile asociate și decese”.

Ministrul a anunțat că inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică din Iași au aplicat trei amenzi: 10.000 de lei pentru epidemiologul spitalului, 10.000 de lei pentru medicul ATI, 50.000 de lei spitalului, pentru nerespectarea protocolelor și a procedurilor specifice pentru limitarea infecțiilor asociate a activității medicale.

Copiii decedați sufereau de boli grave asociate: meningită fulminantă, sindrom convulsiv, sindrom Edwards, tetrapareză sau epilepsie, scrie publicația locală 7iasi.

Primul caz de infectare cu bacteria Serratia marcescens a apărut pe 7 septembrie, fiind urmat de alte două. Pe 16 septembrie au apărut alte 6 cazuri, însă secția ATI a rămas funcțională, iar internările au continuat. Miercuri, pe 24 septembrie, secția a fost închisă pentru internări.

În total, 9 copii au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens, reiese dintr-o informare transmisă de spital. Evoluția celor 3 copii care sunt în viață este favorabilă, potrivit unui comunicat al spitalului.