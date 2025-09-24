„Deși nu va fi un fond suveran 100%, Fondul Proprietatea va acționa pe principiile unui fond suveran”, spune un reputat investitor

În primăvara acestui an, Comitetul Reprezentanţilor FP a anunţat selectarea parteneriatului dintre IRE AIFM HUB din Luxemburg şi Impetum Management – sub denumirea ROCA FP – drept candidat preferat pentru administrarea Fondului, opţiune criticată încă de la început de unii acţionari, care au reclamat o lipsă de transparenţă, inclusiv în ceea ce priveşte cheltuirea sumei de aproape 5,6 milioane de lei, cât a costat procesul de selecţie. HotNews a discutat pe acest subiect cu Andrei Cionca, Reprezentantul Permanent al ROCA FP.

„FP are șanse să pună România pe harta investițională. Deși nu va fi un fond suveran 100%, el va acționa pe principiile unui fond suveran”, spune el în interviul dat HotNews.ro, reluând o idee despre care și economistul șef al BRD a scris într-o opinie publicată de noi.

Cu doar o zi înainte, într-o solicitare oarecum neobișnuită, Ministerul Finanţelor, care deține circa 12% din capitalul social al Fondului Proprietatea a solicitat reluarea procesului de selecţie pentru un nou administrator al fondului.

„Fondul Proprietatea are potențialul să devină un actor foarte important în piața de investiții în Europa Centrală și de aici, nu doar în România”, spune în discuția cu HotNews Andrei Cionca, CEO Impetum Group și fondator al ROCA.

Andrei Cionca, Foto: Impetum Group

Fondul are două avantaje competitive majore, de care Cionca spune că nu e convins că toți acționarii le văd: dimensiunea și faptul că este listat la Bursă.

„Avem încă o dimensiune relevantă- peste 400 de milioane de euro active sub management. Ceea ce îl califică pentru un potențial target investițional pentru niște investitori mari. Principala problemă în zona, în Europa Centrală și de aici, nu mai vorbim de România, este dimensiunea.

Al doilea avantaj competitiv este că este listat și, fiind un fond de investiții listat, în această zonă, în Europa Centrală și de Est, are un acces foarte ușor la investitorii instituționali”, spune investitorul român.

„Fondul Proprietatea este într-un moment de cumpără”. Cele două trenuri pe care le-am ratat

Cionca e convins că Europa Centrală și de Est, în următorii 10-15 ani, va fi un loc de dezvoltare major în Europa. Și spune că strategia Fondului Proprietatea până acum nu a fost calată deloc pe investiții, ci a fost pe un proces de lichidare. Și că poate e ultimul tren pentru a face o schimbare de direcție.

„Fondul Proprietatea este într-un moment de cumpără. Fie merge înainte cu această strategie, dar strategia lui este una pe termen foarte scurt, adică mă aștept ca în următorii 4-5 ani el să fie complet lichidat, iar fondurile să fie distribuite tuturor acționarilor și, practic, se termină aici o poveste. Este o poveste tristă din punctul meu de vedere pentru că România a ratat a treia oară o șansă mare.

Prima dată când a fost înființat, în 2005, a fost cel mai mare fond de investiții alternative din lume. Și în loc să îl folosim ca atare, noi l-am folosit pentru a lichida participațiile și pentru a distribui sumele către acționari.

Toate țările din lumea asta încearcă să aducă bani. Noi am lichidat și am distribuit banii acționarilor. A doua șansă am pierdut-o 10 ani după, în 2015, când încă FP avea o dimensiune relevantă la nivel mondial.

Încă dacă atunci, în 2015, modificam strategia și ne puneam să facem investiții la momentul respectiv, astăzi aveam un impact major în economie a României și în Europa Centrală și de Est.

Astăzi este ultimul tren pentru că încă FP este în top 10 în Europa Centrală și de Est, dar dacă continuăm cu această strategie, clar, el devine nesustenabil și va deveni sub radarul unor investitori care pot să pună bani în el. Deci este un moment de cotitură din punctul meu de vedere, că acționarii vor trebui să aleagă între o strategie pe termen foarte scurt de lichidare, și o strategie pe termen mediu și lung care le va da sustenabilitate, predictibilitate și care le va da acces la o piață la care ei astăzi nu au acces“, spune Andrei Cionca.

În 2020, Fondul Proprietatea încasa de la companiile din portofoliu dividende de 1,2 miliarde. Anul acesta arată o sumă în jur de 100 de milioane de lei încasări din dividende.

„Vocile care contestă acest asocierea cu parteneriatul dintre IREC și IMPACT Management au început de la contestarea unor investiții în portofoliul fondurilor pe care le-am fondat, ulterior a trecut la contestarea parteneriatului nostru, parteneriatului dintre administratorul de fond și echipa locală.

El a fost extins după aia la contestarea întregului proces de selecție și a culminat cu cererea de revocare a tuturor membrilor din Comitetul Reprezentanților. Mie mi se pare că demersul în sine este unul foarte periculos pentru Fond, pentru că îi scade foarte mult reputația și valoarea, făcându-l și mai neatractiv pentru posibilii viitori investitori.

„Noi vrem să avem o dezbatere reală, pentru că, repet, mă uit la Fondul Problemele de Astăzi ca la o oportunitate pe care România nu are voie să-i aprezeze. Aici noi putem transforma Fondul Problemele într-un proiect național, într-un proiect care să pună România pe hartea investițională a Europei Centrale și de Est și, din punctul meu de vedere, asta este șansa unui generații. Este șansa generației noastre de a face ceva cu adevărat significativ și cu adevărat ceva cu impact în economie, atât în economia României cât și în economia acestei zone a Europei”, mai spune Andrei Cionca.

Prin vehiculele pe care le controlează, el gestionează investiții în peste 60 de companii românești în mod direct și în alte peste 100 de companii în mod indirect. Iar partenerul luxemburghez gestionează 35 de fonduri.

„Parteneriatul nostru cu administratul de fond din Luxemburg vrea să asigure că există o guvernanță care se aplică și care se respectă și că există și proceduri de administrare a riscurilor la cele mai înalte standarde, asigurate de către administratorul de fond, care este autorizat de către supraveghetorul din Luxemburg, doar că această echipă internațională și cu sediu la Luxemburg trebuie să aibă și echipă locale, pentru că oportunitățile de investiții sunt aici, cei care cunosc piața foarte bine sunt aici”, spune Cionca.

Dacă va fi ales administratoru, Cionca spune că începerea mandatului va fi în 1 aprilie. După care „vom intra exact pe aceeași strategie de continuitate pe care o derulează și actualul administrator, susținând toate proiectele de listare, respectiv valorificare și maximizarea valorilor a acțiunilor din portofoliul Fondului Proprietariatea. Pentru că, astăzi, FP nu este pregătit, din punct de vedere al guvernanței, pentru nouă etapă de investiții. În paralel, noi vom demara o comunicare cu toți acționarii, cu supraveghetorii pieței, pentru a ne asigura că documentele de guvernanță sunt puse în practică, ca să putem trece în faza de rebalansare de portofoliu și de dezvoltare. Estimăm că întreaga procedură va dura undeva între un an și un an și jumătate”.

Iar în toată această perioadă FP va face o campanie de comunicare intensivă referitoare la strategia nouă, la principiile după care vor fi făcute investițiile și domeniile în care vor fi căutate investițiile noi.

„Deși nu va fi un fond suveran 100%, el trebuie să acționeze pe principiile unui fond suveran, adică el trebuie să susțină cu investiții pe termen lung dezvoltarea anumitor sectoare de activitate, anumitor companii și sectoare care pot să devină niște jucători extrem de puternici.

De asta noi am și gândit strategia de la început ca adresând întreaga piață din Europa Centrală și Vest, nu doar în România, tocmai pentru că piața din România este mult prea mică”, mai spune Cionca.

El a dat două exemple de companii care au reușit să crească suficient de mult, încât să intre pe radarul unor investitori mari și care au fost imediat achiziționate: Regina Maria și La Cocoș.

„Cred că există foarte multe companii de genul ăsta, în momentul în care ele ajung la o anumită dimensiune și reușesc să dovedească faptul că sunt competitive la nivel european, ele vor deveni ținte de investiții pentru foarte mulți investitori mari”, mai spune Cionca.

Potrivit acestuia, strategia de dezvoltare a FP e inspirată din raportul Draghi, care vorbește despre lipsa de competitivitate a Europei astăzi și despre creștere a investițiilor și despre schimbarea mindset-ului și asumarea de riscuri mai mari. În opinia lui, cele 3-4 linii strategice de dezvoltare sunt: sănătate, energie regenerabilă și industrie productivă.