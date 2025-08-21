Deși obligați de lege, acționarii Salrom refuză să se întâlnească pentru demiterea conducerii, spune Ministrul Economiei: „Atât de tare se țin cu dinții”

Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, susține o conferință de presă în care anunță măsuri cu privire la evenimentele de la salina Praid. București, 3 iulie 2025. FOTO: Agerpres

Decizia de convocare a Adunării Generale a Acționarilor (AGA) pentru revocarea membrilor Consiliului de Administrație (CA) din cadrul companiei SALROM a fost dată, însă „AGA a refuzat să convoace și am mers în instanță”, a declarat, joi, ministrul Economiei, Radu Miruță, într-o conferință de presă.

Întrebat ce se întâmplă cu conducerea de la SALROM, în condițiile în care au expirat de mult cele 30 de zile în care aceasta trebuia demisă, ministrul a răspuns: „S-a dat o decizie de convocare a Adunării Generale a Acționarilor, care să constate pierderile de la SALROM și consecința legală este că din moment ce constați pierderi se revocă mandatele (membrilor CA, n.r.)”.

„Adunarea Generală a Acționarilor a refuzat să convoace, ceea ce este o chestiune evident ilegală. S-a mers în instanță pentru obligația de a convoca. Atât de tare se țin cu dinții, încât refuză să se întâlnească, cu toate că îi obligă legea. Mai câștigă câteva zile, că e ordonanță președințială. Ce v-am spus, rămâne valabil. Drumul e cu un singur sens”, a adăugat Miruță, potrivit Agerpres.

Ministrul Economiei a propus, pe 3 iulie, Adunării Generale a Acționarilor revocarea membrilor Consiliului de Administrație din cadrul companiei SALROM în urma raportului corpului de control care a evaluat situația de la Salina Praid.

„Am propus Adunării Generale a Acționarilor, care coordonează parte din activitatea Consiliului de Administrație, includerea pe ordinea de zi a revocării cu justă cauză a membrilor CA în temeiul articolului 137, aliniat 4, din Legea 31/90”, a declarat Miruță.

Acesta a precizat că decizia de propunere a revocării celor cinci membri ai CA este bine documentată și are ca fundament atât informații din interiorul ministerului, cât și raportul de control al Corpului de control al Primului-Ministru.

„Există informații din 2006 care anunțau că urmează să se întâmple dezastrul de la Praid și care au fost desconsiderate. Aceste informații erau cunoscute de SALROM, de Apele Române, de Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) și erau și în atribuția ministerului de a se asigura că ele vor fi utilizate”, a explicat Miruță.

Ministrul a spus că există expertize oficiale care arată ce trebuia să se întâmple la Salina Praid cu devierea apei, dar și studii internaționale cu riscul inundării salinei care nu au fost luate în considerare.

„Având în vedere existența unui prejudiciu, cuantificarea acestuia urmează să fie măsurată exact”, a menționat Miruță.

Conform oficialului guvernamental, accidentul de la Praid s-a petrecut dintr-o vină colaterală, multiplă, a Salrom, a Apelor Române, a ANRM, probabil Conversmin și Ministerul Economiei.

Miruță a precizat că decizia de demitere a directorului general de la Salrom va fi atributul noului Consiliu de Administrație al companiei, în termen de 30 de zile.