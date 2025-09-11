Detaliile vizitei la Roma a primarului pro-rus al Chișinăului care are interdicție în spațiul Schengen. Legăturile lui Ion Ceban cu „omul din umbră” al unui fost premier italian

Ion Ceban s-a filmat recent în Italia, deși are interdicție de intrare în spațiul Schengen din motive de securitate. Primarul Chișinăului s-a aflat acolo la o tabără pentru tineri, la invitația unui politician italian, prieten al fostului prim-ministru Chiril Gaburici, care, deși apare în program pe aceeași listă de speakeri cu edilul, susține că n-a participat la eveniment, potrivit Ziarul de Gardă.

Pe 31 august, Ceban a apărut într-o filmare lângă Colosseum, la Roma și a anunțat „zile pline de activități”. El nu oferit alte detalii despre vizita sa în Italia, unde a fost însoțit de purtătoarea de cuvânt a Primăriei municipului Chișinău, Natalia Ixari, și Bogdan Cazacu, specialist în Departamentul de relații externe al Primăriei municipiului Chișinău.

Ziarul de Gardă a publicat joi detalii despre vizita edilului în Italia, care a ajuns în Roma deși avea interdicție de intrare în Schengen pentru 5 ani, la solicitarea României.

Pe 2 septembrie, ZdG a publicat răspunsul Ministerului de Externe al Italiei, care a precizat că lui Ion Ceban i s-a eliberat o viză cu valabilitate teritorială limitată, doar pentru Italia și doar până la 3 septembrie, exclusiv „pentru a-i permite să participe, în calitatea sa instituțională, la un eveniment co-organizat de UNESCO și Coaliția Orașelor Împotriva Rasismului, la care a fost invitat.

Pe 3 septembrie, revenit la Chișinău, Ion Ceban a declarat de trei ori că a mers în Italia „ca și cetățean” și că și-a plătit singur călătoria. Deși a repetat că a avut „multe întrevederi, de diferit rang”, Ceban a refuzat să ofere detalii, invocând suspendarea sa din funcție.

În registrul de stat al actelor locale, ZdG a identificat o dispoziție privind suspendarea lui Ion Ceban din funcția de primar general în contextul înregistrării sale în campania electorală drept candidat pe lista Blocului „Alternativa”. Actul este datat cu 22 august.

ZdG a solicitat oficial Primăriei informații despre vizita edilului în Italia. Într-un răspuns semnat de viceprimarul Ilie Ceban, municipalitatea reiterează faptul e acesta este suspendat din funcție din 29 august si că informațiile solicitate nu țin de activitatea Primăriei.

Tabăra de la Roma

ZdG a contactat Coaliția Orașelor împotriva Rasismului. Reprezentanții au precizat pentru sursa citată că fac parte din Coaliția Europeană (ECCAR), iar evenimentul era, de fapt, o tabără pentru tineri organizată de Coaliția Internațională (ICCAR), împreună cu NOVA Project, un SRL care se prezintă drept organizație nonprofit cu scop social.

Tabăra descrisă de organizatori drept „o călătorie transformatoare de o săptămână, în care tineri, cu vârste între 20 și 30 de ani, din întreaga lume, se reunesc pentru a crea soluții pentru orașe incluzive”, s-a desfășurat în perioada 31 august – 6 septembrie la Palermo, oraș situat la aproximativ 900 km de Roma, potrivit site-ului Nova Project.

Pentru participare, fiecare dintre cei 24 de candidați a achitat o taxă de 800 de euro, care nu a inclus cheltuielile de transport.

Ziarul de Gardă a consultat programul taberei și, conform acestuia, „primarul orașului Chișinău, Ion Ceban”, apare ca speaker într-o singură zi, pe durata unei sesiuni dedicate politicilor publice, incluziunii și construirii de rețele. Aceasta a avut loc pe 2 septembrie și a durat o oră jumătate. Timpul a fost împărțit între Ceban, vicepreședintele ECCAR și alți patru reprezentanți ai autorităților publice locale din Uruguay, Los Angeles (SUA), Columbus (SUA), Gwangju (Coreea de Sud).

În aceeași zi, conform programului, și fostul premier al R. Moldova, Chiril Gaburici, demis după o anchetă ZdG, urma să le vorbească participanților. Contactat de ZdG, Gaburici a afirmat că nu a fost prezent la tabăra de la Palermo, care s-a petrecut sub directoratul lui Benedetto Zacchiroli, președinte ECCAR și membru ICCAR UNESCO, fondator al Nova Project SRL.

„Omul din umbră”

Benedetto Zacchiroli a intrat în 2011 în Consiliul Municipal din Bologna pe listele Partidului Democrat (PD).

În 2016, acesta s-a retras din campania pentru un nou mandat, fiind chemat de fostul premier Matteo Renzi (și el democrat pe atunci) să facă parte din stafful său. După aceasta, presa italiană l-a numit „uomo ombra” (omul din umbră, n.r.), adică mâna dreaptă a lui Renzi.

Matteo Renzi s-a întâlnit de cel puțin cinci ori cu Vladimir Putin în mandatul său, inclusiv de două ori în Rusia, devenind primul lider occidental care a efectuat o vizită oficială la Moscova după anexarea Crimeei, scrie ZdG.

Benedetto Zacchiroli a apărut pentru prima dată în spațiul public din R. Moldova în fotografiile publicate pe rețele de socializare de fostul premier Chiril Gaburici, care îl prezenta pe acesta drept „un bun prieten”.

Imediat după ce România i-a aplicat lui Ceban interdicția de a intra pe teritoriul său și în Spațiul Schengen din motive de securitate națională, președintele ECCAR, Benedetto Zacchiroli, a sosit din nou în R. Moldova, la festivalul „Te salut, Chișinău!”. Cu această ocazie, a și avut o întrevedere cu primarul general, Ion Ceban. Benedetto Zacchiroli a publicat 2 fotografii cu primarul și, în ciuda interdicției, a scris că îl așteaptă la Palermo, în Italia, să vorbească despre „munca valoroasă pe care primarul o face pentru a promova incluziunea” în Chișinău.

