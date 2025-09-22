Detaliul care i-a ajutat pe anchetatori să prindă un român condamnat la închisoare și căutat de 3 ani / Bărbatul, depistat la Verona

Un bărbat din Brașov condamnat la zece ani și jumătate de închisoare pentru trafic de droguri și dat în urmărire internațională din 2022 a fost prins și arestat la Verona. El a fost identificat de poliție datorită unui „detaliu” care nu a trecut neobservat – un câine de talie mare, într-o mașină care în ultima perioadă a circulat prin centrul orașului, scrie ilgazzettino.

Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, originar din Brașov, avea emis pe numele său un mandat european de arestare, fiind căutat din 2022.

Ancheta ofițerilor Brigăzii Mobile a Poliției din Verona a început în luna mai a anului trecut, în urma unor informații din partea autorităților române, care au semnalat că bărbatul căutat se afla în zona Verona, având documente de identitate false.

Bărbatul a fost identificat de anchetatori datorită mașinii sale și a unui „detaliu” care nu a trecut neobservat. În ultimele zile, o mașină cu un câine de talie mare înăuntru, cu capul scos pe geam, a circulat prin centrul orașului Verona. După verificări pe rețelele de socializare, forțele de ordine au observat că bărbatul în vârstă de 42 de ani avea o pasiune pentru câinii American Bully Mastiff. Datorită acestor informații, au reușit să-l intercepteze pe bărbat în timp ce trecea prin intersecția Porta Nuova.

Asupra sa au fost găsite o carte de identitate și un permis auto falsificate. Investigațiile ulterioare au arătat că pe numele bărbatului există și un mandat emis în 2016 de tribunalul din Pistoia, care l-a condamnat la un an și șase luni de închisoare pentru infracțiuni contra persoanei.