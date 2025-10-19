Dezamăgit de speranța de viață, vicepremierul Tanczos Barna le cere românilor să facă mai mult sport și dă exemplul Finlandei

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că își dorește ca speranța de viață în țara noastră să crească, însă pentru acest lucru românii ar trebui să facă mai mult sport.

Liderul UDMR a participat la o discuție despre sport, baze sportive și investiții publice în România, alături de jurnaliști de la ProTv, după difuzarea reportajului „Înot împotriva sistemului”, în cadrul Festivalului ASTRA Film, potrivit Agerpres.

„O să spun un lucru care mă doare foarte mult: nu există cerere pentru sport. Cererea aceasta trebuie construită și trebuie generată. Suntem o țară unde 62% dintre cetățeni nu au făcut sport niciodată. (…) Există statistici europene. La finlandezi, 92% din cetățeni fac sport, 8% nu fac. (…) Dacă avem succes, ajungem de la speranța de viață de șaptezeci și ceva de ani, putem ajunge la speranța de viață din Finlanda. Ne costă și bani și muncă și de toate. Dar, trebuie implicare”, a declarat vicepremierul.

Potrivit lui Tánczos Barna, „primul lucru pe care trebuie să-l realizăm este să generăm această cerere pe piață pentru sport. Al doilea lucru este să putem construi infrastructură, ca, după aceea, să avem, nu spun voluntari, dar oameni care o fac nu neapărat pentru bani, că nu ai cum acest sistem să îl construiești doar bazându-te numai pe salarii și pe bani”.

„Mai avem până conștientizăm cât de important este sportul”, a subliniat el.

Cine și cum ar trebui să învestească în sport

În opinia sa, soluția ar fi în România să se investească în fiecare județ, în funcție de cererea populației din acea zonă pentru un anume sport.

„Fiecare regiune trebuie să se gândească, să-și aleagă ramura sportivă unde se focusează și încearcă să ofere condiții de excelență. Nu avem cum să avem și la fotbal și la judo și la hochei și la înot și peste tot, în fiecare județ, pentru fiecare. Este o chestiune dureroasă”, a explicat vicepremierul.

Tánczos Barna a recunoscut că în România există multe investiții publice făcute „degeaba” și este foarte greu să tragi pe cineva la răspundere.

„Eu recunosc că atitudinea și, cum să zic, filosofia mea sunt afectate de experiența mea personală de mai bine de 20 de ani. Am văzut multă infrastructură construită degeaba, doar de dragul de a construi”, a menționat vicepremierul.

El a amintit că, „acum 30 de ani, la nivelul copiilor, pedeapsa era să te țină în casă, acum pedeapsa e dacă te scot părinții din cameră și te trimit la mișcare afară”. „S-a schimbat practic totul și în mintea copiilor și în mintea noastră. (…) Gândiți-vă la copiii dumneavoastră, câți colegi de clasă au cu scutire la sport. Dacă vine la educație fizică cu certificatul de la medic, atunci așează-te la șah, dacă nu poți să alergi”, a subliniat Tanczos Barna.

Care este speranța de viață în România

Speranța medie de viață medie în România este de 76 de ani, în creștere față de acum 25 de ani când atingea pragul de 70 de ani, potrivit Eurostat.

Țara noastră are a treia cea mai mică speranță de viață din UE, comparativ cu media europeană, care este este de peste 81 de ani, conform Euronews România.