Dezbaterile din spațiul public despre proiectul Doicești sunt „rău-voitoare”, consideră Bogdan Ivan, ministrul desemnat al Energiei

Audierea ministrului propus de premierul desemnat Adrian Vestea pentru Ministerul Energiei, Bogdan Ivan, în cadrul comisiilor de specialitate din Parlament. Foto: Mihai Poziumski / Agerpres

Bogdan Ivan (PSD), ministrul desemnat al Energiei, a spus că va continua politicile energetice pe care le-a susținut în timpul mandatului său din guvernarea Bolojan, potrivit răspunsurilor oferite, luni, la audierii care a avut loc în comisiile de specialitate din Parlament.

Audiat luni în Parlament, ministrul nu a avut decât 20 de minute la dispoziție pentru întrebări care au durat peste jumătate de oră, motiv pentru care nu a apucat să răspundă la toate.

Una dintre temele importante pe care nu a reușit să le abordeze a fost cea referitoare la importurile de gaze americane.

La final a primit aviz pozitiv din partea parlamentarilor, cu 35 de voturi pentru, 17 împotrivă și o abținere.

La Doicești speră că va apărea un investitor cu 5 miliarde

Și-a exprimat, în schimb, pe scurt, punctul de vedere asupra proiectului mini-reactoarelor de la Doicești. „Consider că este un proiect extrem de bun început în 2020 și care a fost continuat de toți miniștrii”, a spus Bogdan Ivan.

În opinia acestuia, dacă va veni un investitor dispus să investească peste 5 miliarde de euro, înseamnă că este un proiect viabil.

Bogdan Ivan consideră că pe tema proiectului se poartă în spațiul public o „dezbatere rău-voitoare”.

România este implicată în proiectul inovativ privind construirea unor mini-reactoare, cu o capacitate totală de 462 MW, la Doicești.

În acest sens există un parteneriat între statul român, prin compania Nuclearelectrica, încheiat cu dezvoltatorul american NuScale. Proiectul mini-reactoarelor (SMR) de la Doicești a fost lansat oficial în septembrie 2022, iar până acum au fost realizate doar studii de fezabilitate.

Premierul interimar Ilie Bolojan a criticat în mai multe rânduri proiectul, afirmând că Nuclearelectrica a cheltuit 240 de milioane de dolari pe asocieri și studii de fezabilitate pentru proiectul mini-reactoarelor de la Doicești.

Alte 600 milioane de dolari ar urma să fie cheltuiți pe alte studii de fezabilitate, fără a exista certitudinea că proiectul va avansa mai mult de atât. În plus, există suspiciunea că terenul ales pentru proiect reprezintă doar o afacere imobiliară.

Ce spune Bogdan Ivan despre proiectul Porțile de Fier 3

Ministrul desemnat a vorbit și despre proiectul Porțile de Fier 3 pentru care „statul român a primit solicitare de la vecinii și prietenii din Serbia ca România să fie partener egal”. Bogdan Ivan s-a declarat în favoarea acestui proiect.

Guvernul interimar Bolojan a aprobat, săptămâna trecută, un memorandum prin care își exprimă deschiderea de principiu față de proiect, însă condiționează avansarea discuțiilor de protejarea activelor energetice și logistice existente.

Despre minerit

Bogdan Ivan a răspuns și la întrebări legate de soarta mineritului din Valea Jiului. El susține că vor fi făcute demersuri pentru vânzarea cărbunelui în Europa de Est, în țări precum Ungaria și Polonia, în condițiile în care minele Lupeni și Lonea sunt programate pentru închidere în acest an.

Ministrul a mai spus, în prezentarea sa, că îşi propune ca în vara acestui an să finalizeze preluarea de către Romgaz a pachetului de acţiuni al producătorului de îngrășăminte Azomureş.