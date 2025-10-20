Dezvăluiri din interiorul Muzeului Luvru. Alarma dată chiar înainte de marele jaf

Numeroși turiști care se adună de-a lungul malului Senei, lângă Muzeul Luvru, care a rămas închis în urma jafului de pe 19 octombrie. Paris, Franța, pe 20 octombrie 2025. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

O angajată a serviciului de securitate de la Luvru afirmă că echipamentele „învechite” și „reducerile drastice de personal” au făcut ca paznicii să „atingă limita” a ceea ce puteau să pună în practică pentru a proteja celebrul muzeu din Paris, relatează luni Sky News.

Elise Muller, care patrulează în încăperile fostului palat, a declarat că este „furioasă” din cauza jafului bijuteriilor, de duminică, și că deficiențele în materie de securitate au fost semnalate de mult timp.

Ea a spus: „Am tras un semnal de alarmă prin intermediul sindicatului nostru, iar colegii noștri au avertizat în repetate rânduri cu privire la dificultățile cu care ne confruntăm în fiecare zi la locul de muncă: echipamentele sunt în stare proastă, uneori chiar complet învechite, la care se adaugă o reducere drastică a personalului. Am ajuns inevitabil la limita a ceea ce puteam face pentru a asigura securitatea clădirii și a colecțiilor sale.”

La o zi după jaful îndrăzneț comis în plină zi, porțile Muzeului Luvru au rămas închise.

Vizitatorilor dezamăgiți le-a fost interzisă intrarea, în timp ce poliția continua să vâneze banda care a jefuit unul dintre cele mai faimoase muzee din lume.

„Nici nu-ți poți imagina. Vezi asta în filme. A fost foarte bine gândit și s-a întâmplat în câteva minute”, a spus Luis, un turist din Mexic, pentru postul britanic de televiziune.

„Sunt foarte dezamăgită, era o oportunitate unică în viață să vin să-l văd și acum nu voi mai apuca să-l văd, pentru că și jaful este un eveniment unic în viață”, a adăugat Cathy, o femeie din Florida.

Duminică, în jur de ora 9.30 dimineața, hoții au folosit o scară motorizată pentru a ajunge la primul etaj al Luvrului. Apoi au spart geamul și au intrat în galeria Apollo, care adăpostește bijuteriile aparținând împăratului Napoleon și regenților francezi.

Înăuntru, au luat comori inestimabile, inclusiv coliere, cercei și o tiară, apoi au fugit pe scutere, după ce au scăpat o coroană aparținând împărătesei Eugenie.

Procurorul a declarat presei franceze că acest jaf îndrăzneț este probabil opera unui grup criminal organizat, care ar fi furat acele piese pentru un colecționar.

Iar jaful i-a indignat pe mulți francezi, care se întreabă cum a putut să se întâmple așa ceva. Într-un interviu la radio, ministrul justiției Gerald Darmanin a declarat că Franța a eșuat, întrebându-se de ce ferestrele muzeului nu erau securizate și cum au putut hoții să pătrundă de pe o stradă aglomerată.

Poliția încearcă acum cu disperare să-i găsească pe vinovați înainte ca bijuteriilor să li se piardă urma.

Alexandre Giquello, care se ocupă de licitații cu antichități prețioase, afirmă că hoții vor trebui să vândă rapid bijuteriile și, deoarece sunt atât de faimoase, nu vor putea să le vândă ca piese întregi pe piața neagră.

„Dacă vrei să iei ceva de genul acesta, trebuie să-l distrugi – să tai pietrele, să topești aurul, și asta este dezastrul în acest caz”, a precizat el.

Sky News menționează că a contactat Muzeul Luvru în legătură cu îngrijorările exprimate de Elise Muller, dar un purtător de cuvânt a spus că instituția nu va face niciun comentariu.

Într-o declarație făcută duminică, Ministerul Culturii a subliniat că se implementează un nou plan de securitate ca parte a „proiectului New Renaissance” anunțat de președintele Emmanuel Macron în ianuarie.

Proiectul include măsuri de securitate îmbunătățite, cu camere video de ultimă generație, sisteme de detectare perimetrală și un nou centru de control al securității.

Dar toate acestea necesită timp, iar prinderea hoților care au pătruns în Luvru reprezintă acum mai mult decât rezolvarea unei crime, înseamnă salvarea comorilor naționale și a reputației Franței, notează postul britanic.