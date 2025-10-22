Directoarea Muzeului Luvru și-a prezentat demisia după jaf, dar i-a fost refuzată. Problema reclamată în privința camerelor video, la audierea din Senatul Franței

Directoarea Muzeului Luvru din Paris, audiată în comisia de cultură din Senatul Franței, miercuri, 22 octombrie 2025. Credit: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Directoarea Muzeului Luvru, Laurence des Cars, a răspuns miercuri la întrebările senatorilor francezi pe tema furtului de bijuterii de duminică, în care a fost provocat un prejudiciu cu o valoare economică evaluată la 88 de milioane de euro.

Des Cars a spus că și-a prezentat demisia duminică, după spargere, dar că Ministerul francez al culturii a refuzat-o, notează AFP.

Ea a declarat în fața senatorilor francezi că pereții exteriori ai Muzeului Luvru nu au parte de o acoperire adecvată din partea camerelor de supraveghere.

„Există câteva camere perimetrale, dar acestea îmbătrânesc”, a afirmat Laurence des Cars, adăugând că „acoperirea este insuficientă”.

„Evident, nu acoperă toate fațadele Luvrului și, din păcate, pe partea Galeriei Apollo, singura cameră instalată este îndreptată spre vest și, prin urmare, nu a acoperit balconul implicat în spargere”, a spus directoarea muzeului.

Des Cars susține că a solicitat un raport referitor la măsurile de securitate imediat după ce, în 2021, a preluat funcția de conducere a celui mai vizitat muzeu din lume.

Directoarea a spus că exista un plan de îmbunătățire a protecției clădirilor de la Luvru, muzeu ale cărui colecții extinse includ de la relicve egiptene antice și până la Mona Lisa. Planul prevedea „supraveghere video care să acopere toate fațadele” și „instalarea de camere termice fixe”, a precizat ea.

Miercuri, președintele francez Emmanuel Macron a ordonat „accelerarea” măsurilor de securitate la Luvru, după ce acesta și-a redeschis porțile pentru turiști.

Prejudiciul cauzat de jaf, evaluat la 88 de milioane de euro

Procuroarea generală din Paris, Laure Beccuau, a declarat că prejudiciul a fost evaluat de curatoarea muzeului la 88 de milioane de euro, o sumă care se referă însă doar la valoarea economică a obiectelor sustrase.

„Prejudiciul a fost estimat de curatoarea de la Luvru la 88 de milioane de euro”, o sumă „extrem de spectaculoasă”, dar care „nu are nimic în comun sau comparabil cu prejudiciul istoric”, a adăugat procuroarea franceză pentru postul RTL, precizând că răufăcătorii „nu vor câștiga” această sumă „dacă vor avea ideea foarte proastă de a topi acele bijuterii”.

„Probabil putem spera că ei se vor gândi la asta și că nu vor distruge aceste bijuterii fără motiv”, a adăugat Laure Beccuau, citată de Agerpres.