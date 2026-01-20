Discuție de două ore între reprezentanții Statelor Unite și Rusiei, la Davos. Primele reacții

Trimisul președintelui american Donald Trump și emisarul liderului rus Vladimir Putin au declarat, marți, că discuția purtată la Davos cu privire la un posibil acord de pace pentru încheierea războiului din Ucraina a fost „foarte pozitivă” și „constructivă”.

SUA a purtat discuții cu Rusia și, separat, cu Ucraina și liderii europeni în privința propunerilor pentru încheierea războiului lansat de Moscova în februarie 2022, însă deocamdată nu s-a ajuns la un acord, în ciuda promisiunilor făcute de Donald Trump.

Aliații europeni ai Ucrainei, care în prezent se confruntă cu amenințările lui Trump la adresa Groenlandei, sunt îngrijiorați că Washingtonul ar putea cere Kievului să accepte concesii teritoriale.

„Dialogul este constructiv și tot mai mulți oameni înțeleg corectitudinea poziției ruse”, a declarat emisarul lui Putin, Kiril Dmitriev, după întâlnirea cu emisarul american Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Trump, din „USA House” de la Davos.

De partea cealaltă, potrivit agenției ruse de presă RIA, Witkoff a declarat: „Am avut o întâlnire foarte pozitivă”.

Întâlnirea a durat două ore, a precizat o sursă, sub condiția anonimatului.

În joc sunt încheierea celui mai sângeros conflict desfășurat în Europa după cel de-Al Doilea Război Mondial, viitorul Ucrainei și sustenabilitatea acordului de pace pe care încearcă să îl intermedieze SUA.

Rusia a lansat un război pe scară largă împotriva Ucrainei în februarie 2022, după opt luni de lupte în estul Ucrainei, iar prezent controlează aproximativ 19% din teritoriul ucrainean, inclusiv Peninsula Crimeea, pe care a anexat-o în 2014, cea mai mare parte a regiunii Donbas, o mare parte din Herson și Zaporojie, dar și zone din alte patru regiuni.