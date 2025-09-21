Sari direct la conținut
Discuții la cel mai înalt nivel după incursiunile rusești din spațiul aerian al NATO. Solicitare făcută în premieră de Estonia

Imagine de la o ședință a Consiliului de Securitate al ONU din septembrie 2025. Credit: Lev Radin/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Consiliul Nord-Atlantic al NATO se va întâlni marți pentru a discuta despre încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia, au declarat doi oficiali pentru Reuters, menționând pentru prima oară o dată în acest sens. Autoritățile de la Tallinn au anunțat că și Consiliul de Securitate al ONU va organiza o ședință de urgență pentru a aborda subiectul, notează AFP.

Vineri, trei avioane de vânătoare ruse MiG-31 au intrat în spațiul aerian al Estoniei fără permisiune și au petrecut acolo un timp total de 12 minute, până când au fost forțate să se retragă.

După incident, Estonia a solicitat organizarea de consultări în baza Articolului 4 din Tratatul NATO de la Washington.

Tratatul 4 stabilește că aliații se vor consulta oricând unul dintre ei consideră că teritoriul, independența politică și securitatea unuia dintre ei este amenințată.

Ministerul rus al apărării a negat că avioanele sale ar fi încălcat spațiul aerian estonian, susținând că acestea au zburat deasupra apelor neutre.

În această lună, Rusia a încălcat și spațiile aeriene ale României și Poloniei.

Estonia a cerut în premieră o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU

Ministerul de Externe al Estoniei a anunțat, duminică, că și Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență în săptămâna care urmează, ca urmare a incidentului de vineri.

„În 22 septembrie… Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite va convoca o reuniune de urgență ca răspuns la încălcarea sfidătoare a spațiului aerian estonian de către Rusia, vinerea trecută”, se arată într-un comunicat al ministerului de la Tallinn.

Este pentru prima oară în cei 34 de ani de când Estonia este membră a ONU când țara baltică, o membră a UE și NATO care susține ferm Ucraina, solicită oficial o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate.

Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a declarat că încălcarea face „parte a unui model mai amplu de escaladare din partea Rusiei, atât la nivel regional, cât și global”, venind după încălcările spațiului aerian românesc și a celui polonez.

„Acest comportament necesită un răspuns internațional”, a spus Tsahkna.

