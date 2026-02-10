Disensiuni în PSD Buzău. Șeful organizației îi cere primarului Constantin Toma „să facă mai puțină politică”, după criticile aduse conducerii partidului

Președintele PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu, i-a transmis primarului din municipiul reședință de județ, Constantin Toma să nu-și mai critice colegii de partid și „să facă mai multă administrație și mai puțină politică”. Mesajul vine la două zile după ce Toma a spus că liderii PSD fac „un joc foarte periculos” ce ar putea duce la coalizarea social-democraților cu AUR.

„Consider că primarul Constantin Toma ar trebui să facă mai multă administrație și mai puțină politică. Buzoienii nu au ales în fruntea municipiului un politician care să devină, brusc, apărătorul austerității oarbe reprezentate de premierul Bolojan, ci un administrator care a militat constant pentru dezvoltare economică și socială”, a scris Romeo Lungu, într-o postare pe Facebook.

Lungu îi amintește că reușitele lui Toma ca primar se datorează inclusiv sprijinul primit de la reprezentanții PSD în administrația locală și centrală.

„Știu că este la modă să-ți ataci colegii de partid pentru a câștiga vizibilitate la anumite televiziuni de știri, însă pare cel puțin paradoxal ca, aproape simultan, să stai alături de cei pe care îi critici, mulțumit că semnezi contracte de finanțare de zeci de milioane de lei pentru rețele de apă-canal și iluminat public”, continuă Romeo Lungu.

El l-a invitat pe Constantin Toma să fie preocupat în primul rând de interesele buzoienilor, amenințate de tăierile bugetelor locale și înghețarea proiectelor de dezvoltare. „Sunt convins că buzoienii nu se înghesuie în fan-clubul Bolojan”, a conchis Lungu.

Toma: „Ne îndreptăm spre alianța cu AUR”

Primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, a acuzat conducerea PSD că „face un joc foarte periculos” și crede că partidele din coaliția de guvernare pierd din încrederea cetățenilor, în timp ce AUR „crește cu viteză maximă”.

Întrebat, la Digi24, în ediția de duminică a emisiunii „În fața ta”, în ce condiții este posibilă o alianță între PSD și AUR, Constantin Toma a răspuns: „Păi, dacă mergem pe linia asta, nu o să avem de ales. Nu știu, sper să nu se întâmple acest lucru, dar, după părerea mea, la ce joacă domnul Grindeanu și echipa de la București, ne îndreptăm spre alianța cu AUR”.

„Este un dezastru. Deci ne ducem în cap. Vorbesc de toate partidele din coaliție, poate USR să mai miște ceva în plus. Oricum era de așteptat acest lucru, pentru că tot jocul ăsta nebun în care suntem nu face decât să ducă la pierderea încrederii în aceste partide. Crește AUR cu viteză maximă”, a continuat edilul.