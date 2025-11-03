Dizgrația prințului Andrew o afectează și pe fosta sa soție. Reputația lui Sarah Ferguson zguduită de scandalul legăturilor cu Jeffrey Epstein

Fosta soţie a lui Andrew, Sarah Ferguson, rămasă apropiată de fratele mai tânăr al regelui Charles al III-lea în pofida divorţului lor, a fost şi ea privată de titluri şi de o locuinţă regală după căderea în dizgraţie a fostului prinţ britanic din cauza legăturilor acestuia cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, informează AFP, preluată de Agerpres.

Fosta ducesă de York, căreia britanicii îi spun cu afecţiune „Fergie”, a reuşit să se reinventeze după divorţul ei de Andrew în 1996, scriind cărţi şi prezentând emisiuni de televiziune. De asemenea, ea se apropiase recent de cercul restrâns al familiei regale Windsor.

Însă decizia regelui Charles al III-lea, anunţată joi seară, de a-i retrage toate titlurile lui Andrew – acuzat că a întreţinut raporturi sexuale cu o tânără care era minoră în timp ce afla sub influenţa finanţatorului american Jeffrey Epstein – şi de a-l constrânge să părăsească reşedinţa regală cu 30 de camere pe care o ocupa în apropiere de Castelul Windsor, nu a rămas fără consecinţe nici pentru Sarah Ferguson, în vârstă de 66 de ani.

Deși divorțați, locuiau împreună

Andrew şi Sarah continuau să locuiască împreună la Royal Lodge în pofida divorţului lor şi apăreau cu regularitate împreună la evenimente mondene. În 2013, când legăturile lui Andrew cu Jeffrey Epstein stârneau deja numeroase comentarii, Sarah Ferguson spunea în continuare că Andrew va fi „întotdeauna Făt Frumos” al ei.

Cei doi au primit spre îngrijire cei doi câini din rasa corgi care i-au aparţinut regretatei regine Elisabeta a II-a, după decesul ei din septembrie 2022.

Deşi în comunicatul său de presă de joi Palatul Buckingham nu a menţionat-o pe Sarah Ferguson, acesta a transmis că fosta ducesă de York – ea a pierdut acest titlu atunci când Andrew a renunţat la titlul său pe 17 octombrie – îşi va face singură aranjamentele necesare pentru viitoarea sa reşedinţă. Andrew va fi găzduit pe cheltuiala monarhului britanic pe domeniul său privat Sandringham, în comitatul Norfolk.

Sarah Ferguson, care reuşise până acum să se ţină la distanţă de scandalul care a dus la căderea lui Andrew în dizgraţie, a fost prinsă în cele din urmă şi ea în scandalul Epstein. În septembrie, publicarea în presă a unui e-mail pe care ea i l-a trimis infractorului sexual şi în care ea îl descria drept „un prieten excepţional” a început deja să diminueze afecţiunea pe care mulţi britanici i-o poartă.

Ea scrisese acel e-mail la doar o lună după ce îşi ceruse scuze pentru că acceptase 15.000 de lire sterline de la finanţatorul american şi declarase într-un interviu că a fost vorba despre „o imensă eroare de judecată” şi că „nu voia să mai aibă de-a face vreodată cu Jeffrey Epstein”.

Colaborări întrerupte

Mai multe organizaţii de caritate cu care ea colabora au decis atunci să renunţe la ea, aşa cum a procedat Julia’s House, o asociaţie de ajutorare a copiilor bolnavi, patronată de Sarah Ferguson.

Potrivit BBC, publicarea următoarei sale cărţi pentru copii, programată iniţial pe 9 octombrie, a fost amânată.

În ultimii ani, Sarah Ferguson, renumită pentru stilul ei direct de a vorbi şi care nu şi-a ascuns niciodată dificultăţile financiare prin care a trecut după divorţ, s-a apropiat în ultimii ani de familia Windsor. În 2023, ea s-a aflat alături de familia regală la Castelul Sandringham pentru a petrece împreună Crăciunul, o premieră după anul 1992.

În luna următoare, ea a anunţat că a fost diagnosticată cu cancer de piele, la câteva luni după ce fusese operată pentru cancer mamar.

În timp ce presa britanică îşi punea întrebări despre soarta celor doi câini corgi ai fostei regine Elisabeta a II-a – Muick şi Sandy – primiţi pentru a fi îngrijiţi de foştii duce şi ducesă de York, o sursă de la Palatul Buckingham a confirmat că patrupedele vor rămâne în familia lui Andrew, însă nu a precizat dacă animalele vor fi îngrijite de fostul prinţ, de Sarah Ferguson sau de una dintre cele două fiice ale lor, prinţesa Beatrice, în vârstă de 37 de ani, şi prinţesa Eugenie, în vârstă de 35 de ani.

Beatrice şi Eugenie îşi vor păstra titlurile de prinţesă şi vor rămâne membre active ale familiei regale britanice.