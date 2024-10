Doar două tipuri de lichide sunt sănătoase pentru copii! De ce sucurile de fructe nu sunt indicate și ce pericole ascund

Laptele și apa ar trebui să fie baza lichidelor pentru un copil. Fructele ar trebui consumate ca atare, nu sub formă de sucuri SURSA FOTO: Oksun70 | Dreamstime.com

Lichidele care i se oferă copilului până la vârsta de cinci ani pot modela gusturile și preferințele mai târziu în viață. De la laptele de soia și până la sucuri 100%, băuturi îndulcite cu stevia și lapte aromat, opțiunile și marketingul pentru aceste produse pot fi copleșitoare. Ce este important să știe părinții, pentru a oferi copiilor cele mai sănătoase variante de hidratare?

Primii ani de viață sunt esențiali în stabilirea unor obiceiuri și preferințe alimentare sănătoase care să susțină creșterea și dezvoltarea optimă a copiilor și, totodată, prevenirea bolilor legate de dietă. Perioada critică este cea cuprinsă de la naștere și până la vârsta de cinci ani, iar băuturile joacă un rol-cheie în sănătatea copiilor mici, contribuind simultan și la hidratare, dar și la nutriție.

Apă plată și lapte, cele mai sănătoase

Astfel, raportul Healthy Beverage Consumption in Early Childhood – Consumul de băuturi sănătoase în copilăria timpurie – arată că alegerea băuturilor sănătoase în această perioadă a vieții este un lucru important cu implicații asupra sănătății publice. Și asta datorită faptului că promovează aportul adecvat de nutrienți și atenuează riscul de afecțiuni medicale mai târziu în viață, de la cariile dentare și până la obezitate.

Abundența de băuturi destinate copiilor, de la sucurile 100% îndulcite cu stevia și până la laptele cu arome pot face dificilă alegerea pentru părinți. Din fericire, alături de lapte, cea mai bună alegere pentru copiii mici este apa plată. Apa susține hidratarea de care cu toții avem nevoie, mari sau mici, în timp ce laptele furnizează calciul, vitamina D și zincul necesare pentru o creșetere și dezvoltare normală.

Potrivit Academiei Americane de Pediatrie, argumentele în favoarea apei plate sunt acelea că are zero calorii, nu conține zahăr adăugat și susține sănătatea întregului organism. Apa menține articulațiile, oasele și dinții sănătoși, ajută la circulația sângelui și la păstrarea unei greutăți sănătoase până la vârsta adultă. În plus, îmbunătățește starea de spirit, memoria și atenția copiilor. Nu în ultimul rând este și economică – apa de la robinet, fiartă și răcită în prealabil – fiind mai puțin costisitoare decât băuturile pentru sport sau sucurile, de exemplu.

Apa, introdusă în dietă la vârsta de șase luni

Până la vârsta de un an laptele de vacă este total contraindicat bebelușilor. Apa poate fi introdusă în dieta nou-născuților în jurul vârstei de șase luni, odată cu începerea diversificării. Bebelușii cu vârsta peste șase luni au nevoie de o cantitate mică de apă – o jumătate de cană pe zi, în timpul mesei compusă din mâncare solidă – întrucât majoritatea lichidelor de care au nevoie provine din laptele matern sau din formula de lapte, potrivit healthychildren.org, site-ul Academiei Americane de Pediatrie.

Conform aceleiași surse, pentru a fi hidratați corespunzător, copiii între unu și trei ani au nevoie de patru căni de lichide pe zi, incluzând aici și apă și lapte – de preferință integral sau degresat. Cantitatea crește la cinci căni pentru copiii între patru și opt ani și la șapte-opt căni, pentru copiii de vârstă mai mare. Trebuie spus că aceste cantități sunt variabile și trebuie ajustate în funcție de nivelul de activitate fizică și condițiile de mediu – căldură excesivă sau umiditate.

Pentru a-l obișnui pe cel mic să bea apă, recomandarea către părinți este aceea de a-i oferi copilului apa într-o ceșcuță din care acesta să poată sorbi, eventual cu paiul.

Cum ajuți copilul să aleagă apa în locul sucurilor

Cea mai convingătoare metodă de a-l face pe copil să aleagă apa în locul băuturilor dulci și a sucurilor carbonatate este exemplul părinților. Și există multe modalități de a face acest sănătos obicei și atractiv pentru toată lumea.

Astfel, apa poate fi infuzată cu felii de lămâie, de castraveți, frunze de mentă sau fructe de pădure, în funcție de preferințele fiecăruia.

Fructele și legumele cu conținut ridicat de apă trebuie păstrate mereu la îndemână și acesta nu e un lucru greu. Printre legume se numără dovleceii, castraveții, salata verde, roșiile. Fructele care conțin o cantitate mare de apă sunt pepenii – roșii sau galbeni – căpșunile, afinele, mandarinele. Fructele pot fi servite și sub forma cuburilor de gheață, iar copiii pot fi cooptați la umplerea recipientelor.

Încântați-i pe copii prin alegerea unor sticle sau pahare speciale pentru apă. Astfel, poate fi vorba de o sticlă de sport personalizată sau de o cană cu o formă specială, cu umbreluțe de hârtie sau paie atașate, iar fantezia poate merge oricât de departe.

Ce băuturi trebuie evitate

Chiar dacă apa plată și laptele sunt băuturile de care copiii au nevoie, știm că ei sunt expuși în fiecare zi altor alegeri mai puțin sănătoase.

Din lista băuturilor care trebuie evitate pe cât posibil se numără sucurile 100%, stoarse din fructe. Aceasta pentru că ele sunt foarte dulci și nu conțin fibre, acestea din urmă fiind nutrienți importanți care se regăsesc în fructele întregi. Odată ce copiii află că există aceste sucuri se ivesc și dificultățile în a-i convinge să limiteze consumul și să aleagă în loc apa plată.

În cazul în care nu aveți la îndemână fructe întregi, pentru a păstra unele beneficii nutriționale se poate oferi copiilor în vârstă de doi-trei ani o jumătate de cană de suc pe zi, dar nu mai mult. Pentru sugarii cu vârsta sub un an sucurile sunt contraindicate. Ceea ce trebuie reținut este faptul că consumul de fructe este mereu preferabil consumului de suc.

Intoleranța la lactoză poate îngreuna consumul de lapte de vacă în cazul anumitor copii. Însă, „laptele” provenit din plante, de cele mai multe ori, nu este echivalent nutrițional cu cel de vacă, fiind lipsit de nutrienți importanți precum proteinele, vitamina D și calciul. Cu excepția laptelui de soia – care este un echivalent din punct de vedere nutrițional cu laptele de vacă și este o alternativă acceptabilă – alte tipuri la lapte pe bază de plante nu sunt recomandate pentru copii ca înlocuitori ai laptelui provenit de la animale.

Laptele cu arome nu este nici el o alegere sănătoasă, chiar dacă el conține calciu și vitamine. Și asta pentru că poate avea mult zahăr adăugat. Aceste zaharuri ar trebui evitate pentru a descuraja preferința pentru dulce, preferință care ar putea face dificilă alegerea laptelui obișnuit.

Stevia sau băuturile îndulcite artificial trebuie și ele evitate întrucât efectele asupra sănătății copiilor nu sunt bine cunoscute.

Băuturile dulci, carbonatate, cele pentru sport, băuturile din fructe, limonada, apa îndulcită și altele care conțin zaharuri adăugate sunt printre cele mai dăunătoare sănătății copilului. Acestea cresc riscul de obezitate, carii dentare, boli de inimă, diabet și boli ale ficatului gras.

Totodată, băuturile care conțin cofeină nu sunt recomandate copiilor mici întrucât cresc riscul de tulburări ale somnului, iritabilitate, nervozitate, dureri de cap și dificultăți de concentrare.

Sursa foto: Dreamstime.com