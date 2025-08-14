Doar sumele de la stat apar la șeful demis al Centrului de Arși de la Floreasca. Lucrează și la două clinci private

Chirurgul plastician Tiberiu Paul Neagu are un venit net mediu de 18.000 de lei lunar de la stat, în anul 2023. Responsabilitatea lui e mare, conduce o secție cu 62 de oameni. Nu a apucat să mai opereze pe anul 2024 decât de 8 ori în Spitalul Floreasca, dar mai are și alte două clinici private cu care lucrează.

Conform celei mai recente declarații de avere, depusă în iulie 2024, Tiberiu Paul Neagu a câștigat, în anul 2023, 157.321 de lei de la Spitalul Floreasca, ceea ce înseamnă un venit net lunar de 13.110 lei.

Neagu este și conferențiar universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, unde a fost plătit, pe parcursul anului 2023, cu 64.972 de lei, ceea ce înseamnă încă 5.414 lei net lunar. În total, 18.524 de lei net de la stat, pe lună.

Medicul Tiberiu Paul Neagu acordă consultații și servicii medicale și la două clinici private pe site-ul cărora apare și unde se pot face programări: Regina Maria și Centrul Medical Atena.

În cea mai recentă declarație de avere nu apar sume câștigate la aceste clinici.

Chirurgul plastician Tiberiu Paul Neagu, în fotografia de pe site-ul unei clinici private

În anul 2025, Tiberiu Paul Neagu nu și-a depus declarația de avere – documentul nu apare nici pe site-ul Spitalului Floreasca, nici pe cel al Agenției Naționale de Integritate.

Doctorandul lui Ioan Lascăr

Tiberiu Paul Neagu conduce Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca din anul 2022, de când Ministerul Sănătății și Direcția de Sănătate Publică au autorizat această structură de spital ca singurul centru pentru tratarea marilor arși din România.

Centrul are un personal de 62 de oameni, pe cele 80 de poziții planificate, dar nu toate ocupate.

În 2022, când a devenit șeful Centrului de Arși, Tiberiu Paul Neagu era, potrivit CV-ului său, medic specialist de 3 ani. Legislația prevede o vechime minimă de 5 ani pentru ca un medic să poată deveni șef de secție.

Contactat de HotNews, managerul Spitalului Floreasca, Bogdan Zidaru, a explicat că Centrul de Arși de la Floreasca nu figurează, în acte, ca secție, ci este compartiment de spital – o structură inferioară secției.

Din CV-ul lui Tiberiu Paul Neagu reiese și că este doctor în Medicină, coordonator de doctorat fiindu-i chirurgul Ioan Lascăr, fost șef al Secției de arși și fost manager al Spitalului Floreasca, trimis în judecată de DNA.

Ioan Lascar, la sediul DNA, în noiembrie 2016 Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Cât a operat

Ca șef de compartiment, conf. dr. Tiberiu Paul Neagu are responsabilități multiple. Timpul pentru intervenții i s-a redus an de an.

În 2023, documentele consultate de HotNews arată că Tiberiu Paul Neagu a operat de 20 de ori pe parcursul anului: două intervenții în luna martie, trei în luna aprilie, cinci în luna mai, trei în luna iunie, una în luna august, patru în septembrie și câte una în lunile octombrie și noiembrie.

În 2024, chirurgul plastician Tiberiu Paul Neagu a operat de opt ori: o dată în luna ianuarie, de două ori în luna mai, câte o dată în lunile iunie, iulie și octombrie și de două ori în luna decembrie.

În anul 2025, conf. dr. Tiberiu Paul Neagu a efectuat trei intervenții chirurgicale în luna februarie, două în luna martie, una în luna aprilie și una în luna iulie.

„Iresponsabilitate crasă și nepăsare”. Rogobete i-a cerut de două ori demisia

Contactat de HotNews, chirurgul Tiberiu Paul Neagu a promis că va oferi un răspuns în scris la întrebările redacției, care nu a venit până la momentul publicării acestui articol. În cazul în care îl vom primi, îl vom publica ulterior.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a trimis trei controale la Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca, după ce a aflat de cazul Laviniei, pacienta cu arsuri pe 70% din corp, tratată aici timp de 53 de zile, înainte de a fi transferată în Belgia: Inspecția Sanitară de Stat, Corpul de Control al Ministerului Sănătății și Corpul de Control al Direcției de Sănătate Publică.

Rezultatele primelor două controale au dus la demiterea lui Tiberiu Paul Neagu din funcția de coordonator al Centrului de Arși de către managerul spitalului, la începutul săptămânii trecute. Anterior, ministrul Rogobete îi ceruse public, de două ori, demisia.

„Șeful Centrului de Arși Grav de la Spitalul Floreasca dă dovadă de iresponsabilitate crasă și nepăsare. Aroganța și indolența sunt incompatibile cu demnitatea profesională, indiferent de titlul universitar”, spunea Alexandru Rogobete, pe 1 august.

Într-un interviu acordat ȘtirileProTv după ce a fost demis, Tiberiu Paul Neagu a declarat: „Nu mă fac responsabil de problemele semnalate în presă, iar demisia mea ar însemna asumarea acestor probleme, care țin de deficiențele sistemului, ale managementului spitalicesc, ale infrastructurii existente”.

Pe 7 august, după ce a fost demis din funcția de șef al Centrului de Arși, Tiberiu Paul Neagu îi cerea lui Alexandru Rogobete, printr-o notificare trimisă prin avocat Ministerului Sănătății, să retracteze „afirmațiile false, eronate și defăimătoare, cauzatoare de prejudicii de imagine, reputație și onoare” la adresa sa.

Citește și