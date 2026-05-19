Documente clasificate arată în premieră cum China antrenează soldați ruși trimiși să lupte în Ucraina

Forțele armate chineze au antrenat în secret aproximativ 200 de militari ruși pe teritoriul Chinei la sfârșitul anului trecut, iar o parte dintre aceștia s-au întors de atunci pentru a lupta în Ucraina, au concluzionat trei agenții europene de informații și documente obținute de agenția Reuters.

Deși China și Rusia au desfășurat o serie de exerciții militare comune de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Moscova, în februarie 2022, Beijingul a afirmat în mod repetat că este neutru raportat la conflict și se prezintă ca un mediator de pace.

Sesiunile de instruire clandestine, care s-au concentrat în principal pe utilizarea dronelor, au fost detaliate într-un acord bilingv ruso-chinez semnat de ofițeri ruși și chinezi de rang înalt la Beijing, în 2 iulie 2025.

Acordul, consultat de Reuters, preciza că aproximativ 200 de militari ruși urmau să fie instruiți în facilități militare din locații precum Beijing și orașul estic Nanjing. Sursele afirmă că forțele chineze au instruit apoi în mare numărul de militari ruși prevăzut de acord.

Acesta mai prevedea ca sute de militari chinezi să participe la instruire în facilități militare din Rusia.

Un oficial din serviciile de informații a declarat pentru Reuters că, prin instruirea personalului militar rus la nivel operațional și tactic, care apoi participă la războiul din Ucraina, China este mult mai direct implicată în războiul de pe continentul european decât se știa până acum.

Ministerele apărării din Rusia și China nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta detaliile prezentate în articol, furnizate de agenții de informații, sub condiția anonimatului, dată fiind sensibilitatea subiectului.

China insistă că este imparțială

„În privința crizei din Ucraina, China a menținut în mod constant o poziție obiectivă și imparțială și a lucrat pentru promovarea negocierilor de pace; acest lucru este consecvent și clar și este recunoscut de comunitatea internațională”, a declarat Ministerul chinez de Externe într-un comunicat transmis Reuters. „Părțile relevante nu ar trebui să alimenteze în mod deliberat confruntarea sau să transfere vina”, a adăugat acesta.

Puterile europene, care consideră Rusia o amenințare majoră la adresa securității, au privit cu îngrijorare apropierea tot mai strânsă dintre Rusia și China, a doua cea mai mare economie a lumii și un important partener comercial al Uniunii Europene, notează Reuters.

Parteneriat „pentru toate anotimpurile” între Moscova și Beijing

Cele două state au anunțat un parteneriat strategic „fără limite” cu câteva zile înainte de invazia Rusiei în Ucraina, în 2022, și s-au angajat să desfășoare exerciții militare pentru a exersa coordonarea dintre forțele lor armate.

În timp ce Occidentul a încercat să izoleze Rusia, China a oferit Moscovei un „colac de salvare” prin achizițiile de petrol, gaze și cărbune.

Liderul chinez Xi Jinping urmează să îl găzduiască pe președintele rus Vladimir Putin marți și miercuri, la mai puțin de o săptămână după vizita președintelui american Donald Trump.

China și Rusia au prezentat vizita lui Putin, a 25-a sa deplasare în China, drept o dovadă suplimentară a parteneriatului lor „pentru toate anotimpurile”, chiar dacă Occidentul cere Beijingului să facă presiuni asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov (stânga), și șeful diplomației chineze, Wang Yi, își strâng mâinile în timpul unei întâlniri, FOTO: FOTO: Mikhail Sinitsyn / Zuma Press / Profimedia

Asistență chineză pentru „războiul dronelor” purtat de ruși în Ucraina

Dronele s-au dovedit a fi o armă esențială în Ucraina.

Ambele părți folosesc modele cu rază lungă de acțiune pentru a ataca ținte aflate la sute de kilometri în spatele liniilor frontului, în timp ce pe câmpul de luptă dronele mai mici, controlate de la distanță de piloți folosind echipamente de tip „first-person view” (FPV) și armate cu explozibili, domină spațiul aerian. Acestea fac mișcările vehiculelor blindate sau ale infanteriei extrem de periculoase.

În septembrie 2025, Reuters a relatat că experți din companii private chineze au făcut lucrări de dezvoltare tehnică pentru drone militare destinate unui producător rus de drone de atac, potrivit oficialilor europeni. Ministerul chinez de Externe a susținut atunci că nu știe despre această colaborare.

Cele două companii identificate în articol au fost sancționate de Uniunea Europeană luna trecută.

Potrivit acordului de instruire consultat de Reuters, militarii ruși urmau să fie pregătiți în domenii precum utilizarea dronelor, război electronic, aviație militară și infanterie blindată. Acordul interzicea orice acoperire mediatică a vizitelor în oricare dintre țări și stipula că nicio parte terță nu trebuie informată.

Instruirea soldaților ruși în China, o premieră

Două dintre agențiile de informații consultate de Reuters afirmă că vizite ale militarilor chinezi în Rusia pentru instruire au loc cel puțin din 2024, însă instruirea personalului rus în China este o noutate. În timp ce Rusia are o experiență de luptă extinsă în Ucraina, industria vastă de drone a Chinei oferă „know-how” tehnologic și metode avansate de instruire, cum ar fi simulatoarele de zbor.

Armata Populară de Eliberare a Chinei nu a mai purtat un război major de decenii, dar s-a extins rapid în ultimii 20 de ani și e comparabilă acum cu puterea militară a SUA în anumite domenii.

Un număr semnificativ de militari ruși care au primit instruire în China erau instructori militari cu grad, aflați într-o poziție de a transmite mai departe cunoștințele pe lanțul de comandă, au declarat cele două agenții de informații.

Una dintre agenții a afirmat că a confirmat identitatea câtorva militari ruși care au fost instruiți în China și care ulterior au fost implicați direct în operațiuni de luptă cu drone în Crimeea ocupată și în regiunea Zaporojie din Ucraina. Gradul acestor militari varia de la sergent inferior până la locotenent-colonel, a precizat agenția respectivă.

Numele acestor persoane apăreau într-un document militar rus consultat de Reuters, care enumera militarii trimiși în China. Reuters nu a putut confirma în mod independent implicarea ulterioară a acestor persoane în războiul din Ucraina.

Aceeași agenție de informații a afirmat că este foarte probabil ca mulți dintre cei care au fost instruiți în China să fi ajuns în Ucraina.

Operatori ruși de drone într-un centru de instrucție, FOTO: Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

Ce scriu rapoartele armatei ruse

Rapoarte interne ale armatei ruse consultate de Reuters au descris patru sesiuni de instruire pentru militarii ruși în China, după ce acestea avuseseră deja loc.

Un raport datat decembrie 2025 descria un curs de război combinat pentru aproximativ 50 de militari ruși la filiala din Shijiazhuang a Academiei de Infanterie a Forțelor Terestre a Armatei Populare de Eliberare.

Raportul preciza că în cadrul cursului soldații au fost instruiți să tragă cu mortiere de 82 mm, folosind simultan vehicule aeriene fără pilot pentru a-și identifica țintele.

Un al doilea raport descria instruire în apărare antiaeriană într-o facilitate militară, inclusiv utilizarea de puști de război electronic, dispozitive de lansare a plaselor și drone pentru contracararea dronelor inamice. Doi oficiali au precizat că facilitatea se afla în Zhengzhou.

Toate aceste tipuri de echipamente sunt relevante pentru războiul din Ucraina. Puștile de război electronic sunt folosite împotriva dronelor pentru a le perturba semnalele, în timp ce plasele pot fi aruncate pentru a le captura pe măsură ce se apropie.

Atât forțele rusești, cât și cele ucrainene, folosesc drone aeriene cu fibră optică, conectate la piloți printr-un fir foarte subțire care nu poate fi bruiat electronic. Aceste drone operează de obicei pe o rază de 10–20 km, dar unele pot ajunge până la 40 km.

China a oferit instruire soldaților ruși și în alte domenii

Un al treilea raport, datat decembrie 2025 și redactat de un maior rus, descria instruirea în domeniul dronelor pentru personal militar rus la Centrul de Instruire pentru Aviație Militară al Armatei Populare de Eliberare din Yibin. Cursul s-a concentrat pe prezentări multimedia și a inclus utilizarea simulatoarelor de zbor, instruire pentru utilizarea mai multor tipuri de drone FPV și alte două tipuri de drone.

Un al patrulea raport descria un curs din noiembrie 2025 la Universitatea de Inginerie Militară din Nanjing a infanteriei Armatei Populare de Eliberare. Instruirea a acoperit tehnologia explozivilor, construcția de mine, dezamorsarea minelor, precum și îndepărtarea munițiilor neexplodate și a dispozitivelor explozive improvizate.

Acest raport includea fotografii cu soldați ruși în uniformă care erau instruiți de instructori chinezi în uniformă militară. Imaginile mai arătau soldați ruși fiind puși să lucreze cu echipamente de geniu și să exerseze detectarea minelor.