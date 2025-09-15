Documente din timpul celui de-al Doilea Război Mondial nasc disensiuni între SUA și China

Winston Churchill, Harry Truman și Iosif Stalin la Conferința de la Potsdam din 1945, FOTO: Jerry Tavin / Everett / Profimedia

China denaturează în mod intenționat natura documentelor din epoca celui de-Al Doilea Război Mondial pentru a exercita presiuni asupra Taiwanului și a-l izola, deoarece acele acorduri nu stabileau statutul politic final al insulei, a declarat ambasada de facto a SUA la Taipei, citată de Reuters.

A 80-a aniversare a încheierii războiului a fost marcată de o dispută aprinsă între Taipei și Beijing privind semnificația sa istorică mai largă și relevanța actuală.

Beijingul afirmă că documente precum Declarația de la Cairo și Proclamația de la Potsdam susțin pretențiile sale legale de suveranitate asupra insulei, întrucât cereau ca Taiwanul să fie „restaurat” sub conducerea chineză într-o perioadă în care acesta era sub ocupație japoneză.

Însă statul chinez de la acea vreme era recunoscut drept Republica China, guvernul său fiind cel care s-a refugiat în 1949 în Taiwan după ce a pierdut un război civil împotriva comuniștilor lui Mao Zedong, după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.

Republica China rămâne numele oficial al Taiwanului, iar guvernul său afirmă că niciun acord din cel de-Al Doilea Război Mondial nu menționa Republica Populară Chineză a lui Mao, deoarece aceasta nu exista atunci. Prin urmare, guvernul taiwanez afirmă că Beijingul nu are niciun drept să revendice astăzi insula.

Ce spune partea americană

„China denaturează în mod intenționat documentele din epoca celui de-Al Doilea Război Mondial, inclusiv Declarația de la Cairo, Proclamația de la Potsdam și Tratatul de la San Francisco, pentru a încerca să-și susțină campania coercitivă de subjugare a Taiwanului”, a declarat luni Institutul American din Taiwan, considerat ambasada neoficială a Washingtonului la Taipei.

„Narațiunile Beijingului sunt pur și simplu false, iar niciunul dintre aceste documente nu a stabilit statutul politic final al Taiwanului”, a adăugat ambasada de facto a SUA într-o declarație trimisă prin email agenției Reuters.

Japonia a semnat Tratatul de Pace de la San Francisco în 1951, renunțând la pretențiile sale asupra Taiwanului, deși suveranitatea insulei a rămas nerezolvată în acel pact. Beijingul afirmă că tratatul este „ilegal și invalid”, deoarece nu a fost printre țările semnatare.

Reacția Chinei

Ministerul chinez de externe și-a exprimat „puternica nemulțumire” față de comentariile de luni ale Institutului American, spunând că acestea sunt „înșelătoare”.

„O serie de documente cu efect juridic, precum Declarația de la Cairo și documentul de capitulare a Japoniei, confirmă în mod clar suveranitatea Chinei asupra Taiwanului și statutul Taiwanului”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Lin Jian, la Beijing.

Statele Unite au încheiat legăturile diplomatice oficiale cu Taiwanul în 1979, când au recunoscut China comunistă, dar rămân cel mai important susținător internațional al insulei.

„Narațiunile juridice false fac parte din campania mai amplă a Beijingului de a încerca să izoleze Taiwanul de comunitatea internațională și de a constrânge alegerile suverane ale altor țări în privința interacțiunilor lor cu Taiwanul”, a adăugat Institutul American din Taiwan.

Mulțumiri din partea Taiwanului

Ministrul de externe al Taiwanului, Lin Chia-lung, și-a exprimat mulțumirile pentru declarația misiunii americane.

„Țara noastră și Republica Populară Chineză nu sunt subordonate una alteia, iar Republica Populară Chineză nu are niciun drept să reprezinte Taiwanul în comunitatea internațională”, a declarat Lin într-un comunicat.

Pe 3 septembrie, președintele chinez Xi Jinping a supervizat o vastă paradă militară la Beijing pentru a marca aniversarea încheierii celui de-al Doilea Război Mondial, odată cu capitularea Japoniei militariste.