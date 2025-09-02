Documentul lăsat de PSD președintelui Nicușor Dan la discuțiile de la Cotroceni cu liderii coaliției

PSD, care a blocat adoptarea proiectului de lege pe reforma administrației locale, i-a dat președintelui NIcușor Dan, marți la consultările de la Cotroceni, un document cu șase propuneri. Potrivit documentului obținut de HotNews, printre solicitări se numără pragul de 25% posturi reduse, procent care a dus la blocarea negocierilor din coaliție întrucât premierul Bolojan vrea o tăiere de 40% din numărul total de posturi.

Social-democrații cer ca procesul de reformă a administrației locale să se desfășoare „gradual, diferențiat și digitalizat” și resping actualele propuneri despre care spun că vor duce la „o administrație mutilată prin tăieri statistice”.

Ei invocă patru riscuri majore dacă reforma va continua în forma dorită de premier. Mai exact, PSD afirmă că actualele măsuri pot duce la un blocaj administrativ, la accentuarea inegalităților regionale, la pierdere a fondurilor europene și la neîncredere publică.

„România are astăzi 3.228 de unități administrativ-teritoriale (UAT), cu un total de 189.777 posturi în administrația locală. Simulările actuale privind o reducere de 45% din totalul posturilor ar conduce, în practică, la 17.815 posturi ocupate desființate, adică o scădere medie de 14% din totalul efectiv”, motivează PSD.

În conferința de presă de marți, premierul Bolojan a prezentat situația posturilor din administrația locală pentru fiecare județ, spunând că reforma administrației publice ar însemna o reducere cu 13.098 a posturilor ocupate efectiv, ceea ce înseamnă 10%.

Ilie Bolojan a explicat, în conferință de presă că scenariu cu o reducere de 25% nu ar avea efecte, fiind reduse doar posturile neocupate. Astfel, pentru a se ajunge la o reducere de 10% a posturilor ocupate efectiv, este necesară o tăiere de aproximativ 40% din totalul posturilor.

PSD este nemulțumit și de metoda de implementare a reformei administrației locale. În documentul invocat, ei scriu că datele discutate în prezent vor duce la dezechilibre regionale întrucât în Bihor se vor tăia doar 3% din posturi, în timp ce în Buzău, Galați sau Sălaj procente de peste 20%.



„Această abordare riscă să genereze sub-administrație în zonele rurale mici, unde 2–3 funcționari în minus pot însemna absența serviciilor publice de bază (contabilitate, urbanism, asistență socială)”, consideră PSD.

Solicitările înaintate de PSD președintelui:

În final, PSD face șase recomandări pentru modul cum se va desfășura reforma administrației locale:

Stabilirea unui prag realist de reducere: maximum 25%, diferențiat pe criterii funcționale.

Crearea unui Indice de Eficiență Administrativă care să combine date demografice, economice și instituționale.

Program național de digitalizare a serviciilor publice (platformă unică, interoperabilitate, formare profesională).

Dezvoltarea cooperării intercomunale pentru servicii costisitoare (IT, juridic, achiziții).

Lansarea unei dezbateri naționale privind comasarea voluntară a UAT-urilor sub un anumit prag de populație.

Asigurarea transparenței și a protecției sociale pentru personalul vizat de restructurări (mobilitate, reconversie, formare).

Textul integral al documentului lăsat de PSD președintelui Nicușor Dan:

Discuții la Cotroceni privind blocajul din coaliție

Întâlnirea lui Nicușor Dan cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, prima de la instalarea Guvernului Bolojan, a durat aproape trei ore. Discuțiile de marți au fost convocate de președinte în contextul tensiunilor din coaliție care au dus la blocarea proiectului privind reforma administrației.

Potrivit unor surse citate de HotNews, liderii partidelor din guvern și președintele au agreat un termen de două săptămâni, până la jumătatea lunii septembrie, să cadă de acord asupra tăierilor din administrația locală.

Aceleași surse spun să s-a decis să fie format un grup de lucru din care să facă parte vicepremierii Cătălin Predoiu și Marian Neacșu și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, pentru a se ajunge la o formulă de calcul care să fie aplicată pentru toate primăriile atunci când se fac disponibilizările.