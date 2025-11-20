Doi bărbați în scaun cu rotile și o asistentă, loviți de mașină în parcarea unui centru medical. O persoană a murit

Accidentul a avut loc în noaptea de miercuri spre joi în parcarea unui centru medical din localitatea Cordău, comuna Sânmartin din judeţul Bihor.

„Evenimentul s-a soldat, din păcate, cu moartea unei persoane. În accident au fost implicaţi un autoturism şi trei pietoni aflaţi în parcare: două persoane în scaun cu rotile şi o asistentă medicală”, a transmis ISU Bihor, citat de News.ro.

Apelul de urgenţă a fost primit în dispeceratul ISU Bihor în jurul orei 23:30. La faţa locului au fost trimise rapid echipaje din cadrul Gărzii 1 Mai şi ale Detaşamentelor 1 şi 2 Oradea, cu o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de primă intervenţie, o ambulanţă SMURD însoţită de medic de urgenţă şi ambulanţa de Terapie Intensivă Mobilă.

„Pompierii au intervenit pentru descarcerarea şi acordarea primului ajutor unui tânăr de 18 ani, aflat în scaun cu rotile şi prins sub autoturism. Acesta a fost preluat în stare foarte gravă, fiind încadrat în cod roşu medical. Cealaltă persoană aflată în scaun cu rotile, un bărbat de 27 de ani, a fost găsită fără semne vitale, medicii declarând decesul la faţa locului. A treia victimă, o femeie de 32 de ani, a suferit răni uşoare”, a precizat ISU Bihor.

Cauza probabilă a accidentului

Din primele informații, șoferița a încurcat pedalele când parca autoturismul.



„Din investigațiile efectuate de polițiștii rutieri, la fața locului, s-a constatat că, o femeie, de 51 de ani, din municipiul Satu Mare, județul Satu Mare, în timp ce conducea un autoturism, în condiții ce urmează a fi stabilite din cercetări, în momentul efectuării manevrei de parcare a autoturismului, ar fi acționat în mod eronat pedala de accelerație în locul celei de frână, iar autoturismul s-a pus în mișcare de pe loc. Astfel, ar fi pătruns pe aleea pietonală situată în partea dreaptă a spitalului, unde a acroșat trei pietoni, respectiv un bărbat, de 28 de ani, din localitatea Aleșd, județul Bihor, un tânăr, de 18 ani, din municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, ambii aflați în scaun rulant și o femeie, de 32 de ani, din comuna Drăgești, județul Bihor”, a transmis purtătorul de cuvânt al Poliției Bihor, comisar șef Alina Fărcuța, potrivit publicației locale Bihon.



Tânărul de 18 ani și asistenta au fost transportați la spital pentru investigații și îngrijiri medicale, conform sursei citate.

Rezultatul testării cu aparatul etilotest a șoferiței a arătat nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.