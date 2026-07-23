Doi comisari europeni își anunță susținerea pentru Oradea Pride, marșul înterzis de autoritățile locale

„Oamenii din Oradea și din orice oraș european ar trebui să poată participa pașnic la marșuri”, spun oficialii Comisiei Europene, în contextul refuzului primăriei Oradea de a aviza evenimentul programat pentru sâmbătă, 25 iulie.

Comisara pentru Egalitate a Comisiei Europene, Hadja Lhabib, și Comisarul pe Justiție Michael McGrath au transmis pe rețelele sociale un mesaj de solidaritate cu participanții la marșul Pride din Oradea, interzis de primăria condusă de Florin Birta.

„Uniunea noastră este o Uniune a Egalității, în care poți fi cine ești și poți iubi pe cine dorești. Oamenii din Oradea și din orice oraș european ar trebui să poată participa pașnic la marșuri pentru a-și apăra dreptul de a fi împreună și de a trăi fără teamă”, a precizat mesajul postat pe pagina de Facebook a comisarei Hadja Lhabib.

„Suntem alături de comunitatea LGBTIQ+”, mai spune mesajul.

Primăria Oradea a refuzat să avizeze evenimentul

Autoritățile locale din Oradea au anunțat miercuri neavizarea marșului Pride, al comunității LGBTIQ+, care ar trebui să aibă loc sâmbătă, pe 25 iulie.

Decizia primăriei Oradea vine după refuzurile similare din ultimii ani.

„S-a dat o decizie de neavizare a evenimentului. Toate cele 115 trasee propuse de către Asociația Ark Oradea sunt concentrate pe zona centrală din municipiu, parcuri, Piața Unirii, Piața Ferdinand. Aceste trasee sunt indisponibile, întrucât se intersectează cu alte evenimente avizate sau sunt afectate de lucrări edilitar gospodărești de amploare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Oradea, Octavian Haragoș, pentru eBihoreanul.

Asociația ARK Oradea, organizatoarea evenimentului, a anunțat încă din 25 iunie că a depus notificarea pentru Marșul Pride în „primul moment legal posibil”, propunând peste 100 de trasee. Organizatorii au explicat că au vrut să elimine din start argumentele administrative invocate de Primărie în anii precedenți.

Variantele includ atât zone centrale, cât și străzi mai mici din apropierea centrului, evitând porțiunile unde circulația pietonală este blocată de lucrări.

Marșul va avea loc, spun organizatorii

Asociațiile ARK ORADEA și ACCEPT „au condamnat decizia Primăriei Municipiului Oradea”.

„Prin Dispoziția de neavizare semnată de primarul Florin Birta, administrația locală continuă o practică prin care comunității LGBTQIA+ din Oradea îi este refuzat, an de an, dreptul fundamental la întrunire pașnică”, au spus cele două organizații.„

„Este rușinos pentru primarul Florin Birta să invoce astfel de argumente care erau folosite în dezbaterea de acum 25 de ani de cei care susțineau menținerea pedepselor penale față de persoanele LGBTQIA+”, a mai precizat comunicatul.

„În ciuda răspunsului primit, Marșul Oradea Pride va avea loc în data de 25 iulie, ora 16:00, cu adunarea în fața Primăriei Municipiului Oradea. În semn de solidaritate și preocupare față de situația din Oradea, reprezentanți ai nouă misiuni diplomatice acreditate în România, precum și reprezentanți ai Instituției Avocatului Poporului, vor fi prezenți la Oradea pentru a urmări desfășurarea evenimentelor”, au mai spus cele două organizații.

Mesajul Consiliului Europei

Autoritățile din Oradea au fost în ultimele zile ținta criticilor externe. Reprezentanții Consiliului Europei s-au declarat îngrijorați de posibilitatea ca marșul Pride să fie interzis.

„Sunt îngrijorat de informațiile potrivit cărora Marșul Pride din Oradea din 2026 va fi din nou împiedicat în România. Libertatea de întrunire este un drept al tuturor. Autoritățile ar trebui să colaboreze cu organizatorii, să asigure un traseu sigur și adecvat și să protejeze participanții”, a precizat un mesaj postat pe pagina de Facebook a Comisarului pentru Drepturile Omului.

Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, adunarea politică care reprezintă administrațiile locale și regionale din cele 46 de state membre, a cerut de asemenea autorităților locale din Oradea să permită organizarea în siguranță a Marșului Pride.

Verzii europeni și partidul SENS România s-au alăturat de asemenea apelurilor.

„Timp de patru ani consecutivi, organizatorii, organizația locală LGBTQIA+ Ark Oradea, au fost împiedicați să organizeze un marș Pride în oraș”, a spus un comunicat semnat de Verzii Europeni și de partidul SENS România.

„Interzicerea marșului Pride nu numai că încalcă o multitudine de legi, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și valorile fundamentale ale Uniunii Europene, dar este și un semn al regresului democratic care nu are ce căuta în Uniunea noastră”, a declarat Kim van Sparrentak, europarlamentară din grupul Verzilor/EFA și copreședintă a Intergrupului LGBTI din