Doi europarlamentari români, sancționați politic după ce s-au abținut la votul pe moțiunea de cenzură împotriva lui von der Leyen. „Într-un fel e firesc”, spune un vicepreședinte al partidului 

Un număr de 13 europarlamentari care fac parte din grupul PPE al Parlamentului European au primit interdicție să ia cuvânt în următoarele șase luni în plen, ca sancțiune după ce s-au abținut la votul din 22 ianuarie asupra moțiunii de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Printre ei se numără și europarlamentarii UDMR Loránt Vincze și Iuliu Winkler. Măsura luată de PPE a fost criticată dur de Gheorghe Piperea (AUR) într-un mesaj pe Facebook, în timp ce un vicepreședinte al PPE a explicat pentru HotNews decizia partidului european.

Moțiunea de cenzură din 22 ianuarie împotriva Ursulei von der Leyen a picat cu 390 de voturi împotrivă și 165 „pentru”. 10 europarlamentari s-au abținut și 154 nu au votat deloc.

Pe lângă cei doi europarlamentari din România, din Partidul Popular European (PPE) s-au mai abținut la acest vot încă doi eurodeputați (unul din Olanda și altul din Slovenia). 23 de eurodeputați PPE nu au votat deloc (printre care șapte eurodeputați din Ungaria) și o singură europarlamentară afiliată acestui grup din Parlamentul European a votat „pentru”, Jessika Van Leeuwen, din Olanda, conform site-ului howtheyvote.eu.

PPE este cel mai mare grup din Parlamentul European, cu 188 de membri, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ocupat funcția cu susținerea acestui grup.

AUR: „Care democrație băi, borfașilor?”

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, care a inițiat de-a lungul timpului moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a scris luni într-o postare pe Facebook că „nu mai puțin de 12 eurodeputați, membri ai Partidului Popular European (PPE), inclusiv doi din România și 7 din Ungaria, au fost sancționați pentru modul în care (nu) au votat la moțiunea de cenzură contra Ursulei von der Leyen”.

El spune că sancțiunea este „uluitoare”, pentru că timp de șase luni aceștia nu mai au dreptul să vorbească în plen și să primească dosare noi: „Mai lipsea doar să îi pună în genunchi, pe coji de nucă”, spune Piperea.

„Ironic: pe zidurile și ferestrele Parlamentului European scrie «Democrația în acțiune», în toate limbile vorbite în cele 27 de state membre ale UE. O campanie cu acest nume derulată în aprilie – mai 2024 de Comisia Europeanǎ a costat… 250 de milioane de euro! Care democrație băi, borfașilor? Dați, bǎ, banii înapoi”, a scris Piperea pe Facebook, adăugând că cere scuze pentru expresia folosită, dar „nu m-am putut abține”.

Reacția unui parlamentar român sancționat: Nu comentez

HotNews a încercat să îi contacteze pe europarlamentarii UDMR Loránt Vincze și Iuliu Winkler.

„Nu doresc să fac absolut nici un fel de comentariu despre afirmații ale d-lui Piperea”, a spus Iuliu Winkler.

HotNews nu a reușit să îl contacteze pe europarlamentarul Loránt Vincze.

Vicepreședinte al PPE explică sancțiunea: „Extremiștii sunt supărați”

Europarlamentarul român Siegfried Mureșan, care este și vicepreședinte al grupului PPE din Parlamentul European, a explicat, într-un dialog cu HotNews că numărul europarlamentarilor care sunt sancționați se ridică la 13.

„Domnul Piperea este supărat că acest instrument al moțiunilor de cenzură la care dumnealui și alți populiști extremiști participă este lipsit de importanță în Parlamentul European și deja au eșuat lamentabil cu patru astfel de moțiuni de cenzură. Extremiștii sunt supărați fiindcă ei sunt dezbinați și noi, PPE, deși suntem cel mai mare grup din Parlamentul European, suntem cel mai unit grup”, a spus, într-o reacție pentru HotNews, vicepreședintele PPE.

Siegfried Mureșan susține că în cadrul grupului PPE mereu au loc discuții între europarlamentari pentru a fi adoptată o poziție comună înainte de un vot important: „Marea majoritate a parlamentarilor se regăsesc în linia grupului”.

„Avem, acum, reguli în vigoare care au fost adoptate săptămâna trecută și vor rămâne în vigoare. Aceste reguli spun că dacă la moțiunile de cenzură sunt europarlamentari care se abat de la linia grupului își pierd câteva drepturi pe o perioadă de șase luni de zile: dreptul de a primi rapoarte ca raportor, dreptul de a iniția în numele grupului rezoluții (…). Într-un fel e firesc ca la un demers la care familia politică trebuie să fie unită europarlamentarii să fie alături de grupul parlamentar și să susțină Comisia Europeană, pe care noi, politic, o susținem”, a explicat Siegfried Mureșan.

El a precizat că în cazul europarlamentarilor PPE care au lipsit motivat de la votul moțiunii de cenzură nu se pune problema sancționării: „Linia grupului a fost de a susține Comisia. Sunt trei categorii de membri care practic nu au susținut Comisia: cei care au votat pentru moțiunea de cenzură, cei care s-au abținut și cei care nu au participat la vot”.

Cum a comentat oponentul lui Viktor Orban sancțiunea primită

Liderul opiziției din Ungaria, Peter Magyar, de asemenea europarlamentar, a explicat pe contul său de Facebook că partidul său, Tisza, a fost sancționat de PPE, lucru care demască „minciuna lui Orban și alor săi” conform căreia partidul Tisza ar fi subordonat Bruxelles-ului.

„Am fost sancționați pentru că, contrar poziției Partidului Popular European, nu am participat la votul de joi privind moțiunea de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene. Reprezentanții Tisza votează în Parlamentul European exclusiv în funcție de interesele Ungariei, spre deosebire de eurodeputații Fidesz (n. red.: partidul premierului Ungariei, Viktor Orban), care acționează adesea în interesul unor state terțe”, a scris la finalul săptămânii trecute Peter Magyar pe Facebook.

El spune că este „interesant” că „eurodeputații Fidesz nu au primit niciodată, în 16 ani, o astfel de sancțiune”: „Motivul este simplu: ei au votat întotdeauna tot ceea ce le-a dictat Bruxelles-ul și Partidul Popular European. Reprezentanții Tisza iau act de decizia PPE, potrivit căreia, timp de șase luni, nu vor putea lua cuvântul în plen și nu vor putea fi raportori pentru dosare noi”.

„Totodată, le mulțumim pentru confirmarea venită de la Bruxelles că politicienii Tisza nu au «stăpâni»”, a mai scris liderul opoziției din Ungaria.