Doi turişti din Olanda au fost muşcaţi de un câine de la o stână, într-o drumeţie în Apuseni. Au fost transportaţi la spital

Doi turiști din Olanda au fost mușcați de un câine provenind de la o stână, în timpul unei drumeții în Munții Apuseni, fiind necesar transportul acestora la un spital pentru îngrijiri medicale, potrivit unui comunicat transmis duminică Agerpres de către Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba.

„La data de 9 august 2025, poliţiştii au fost sesizaţi de către un bărbat de 33 de ani, din localitatea Brăzeşti, cu privire la faptul că două persoane ar fi fost muşcate de un câine, pe raza localităţii Sălciua, satul Sub Piatră. Poliţişti din oraşul Baia de Arieş s-au deplasat imediat la faţa locului, alături de un echipaj de jandarmi, şi au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 34 de ani, şi o femeie, în vârstă de 35 de ani, ambii din Olanda, în timp ce se aflau într-o drumeţie, au fost atacaţi de un câine de la stâna unui bărbat, în vârstă de 78 de ani, din localitatea Sălciua, suferind leziuni corporale”, se menţionează în comunicatul de presă citat.

Cei doi turişti au fost transportaţi la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul câinelui sau deţinătorului temporar al acestuia asupra unei persoane, mai precizează IPJ Alba.

Atacurile câinilor de la stâne asupra turiştilor, tot mai frecvente

O tânără a fost muşcată de câini, vineri, în zona montană din judeţul Braşov, iar Salvamont Bistriţa-Năsăud a intervenit, miercuri, pentru a acorda primul ajutor şi a coborî în siguranţă din Munţii Rodnei doi turişti străini care au fost atacaţi de câini.

Salvamontiştii anunţă că numărul incidentelor în care sunt impliaţi câini de stână este în creştere. Aceștia le recomandă turiştilor să nu se apropie mult de stâne, să nu încerce să fugă dacă se află în apropierea câinilor, iar dacă sunt atacaţi să încerce să se protejeze cu rucsacul ori cu o haină, în special în zona feţei şi a mâinilor.

„Le recomandăm turiştilor să evite apropierea de stâne şi de animalele aflate în jurul acestora. Ocoliţi aceste zone la o distanţă cât mai mare, chiar dacă asta presupune să deviaţi puţin de la traseul iniţial sau să pierdeţi timp suplimentar. De asemenea, le recomandăm să fie extrem de vigilenţi în zonele unde există stâne sau turme de animale! Chiar dacă unii câini par inofensivi sau prietenoşi, comportamentul lor se poate schimba brusc când percep un pericol pentru turma pe care o păzesc. Nu încercaţi să-i hrăniţi, să-i atingeţi sau să le vorbiţi. Nu faceţi gesturi bruşte, nu strigaţi şi nu fugiţi în faţa lor – orice comportament considerat agresiv sau neobişnuit poate declanşa un atac”, afirmă directorul Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu, potrivit News.ro.

De asemenea, turiştii sunt sfătuiţi ca, în situaţia în care sunt înconjuraţi de câini, să nu fugă, să încerce să îşi păstreze calmul, să stea cu mâinile pe lângă corp. Dacă sunt atacaţi oamenii trebuie să încerce să îşi protejeze faţa şi mâinile cu rucsacul sau cu o haină.

„Dacă aveţi animale de companie, ţineţi-le mereu în lesă şi la distanţă de turmă şi de câini. Pentru siguranţa tuturor, vă rugăm să urmaţi traseele marcate şi să acordaţi atenţie panourilor de avertizare sau informaţiilor de pe teren şi să semnalaţi orice incident cu câinii de la stână autorităţilor competente, pentru a putea fi luate măsuri suplimentare”, sunt alte sfaturi din partea salvamontiştilor.

Salvatorii montani fac „un apel ferm” către proprietarii de stâne, solicitându-le acestora să supravegheze câinii, să monteze panouri de avertizare vizibile pentru turişti şi să limiteze accesul câinilor agresivi către traseele turistice.