Dominic Fritz a mers în Turcia pentru o acțiune de solidaritate cu primarul arestat al Istanbului pe care îl va vizita la penitenciar

Primarii oraşelor Barcelona, Atena, Budapesta, Sofia, Utrecht, Zagreb şi Timişoara sunt prezenți miercuri la Istanbul într-o acțiune menită să semnaleze opiniei publice internaţionale natura „politică” a arestării lui Ekrem İmamoğlu şi „represiunea tot mai brutală” împotriva administraţiilor locale din Turcia, potrivit unui comunicat de presă citat de news.ro.

În cadrul acțiunii, Dominic Fritz și ceilalți primari europeni îl vor vizita la închisoare pe imamoglu şi se vor întârlni cu autorităţi locale şi cu reprezentanţi ai opoziţiei şi ai societăţii civile.

„Timişoara cunoaşte preţul libertăţii, dar şi cât de importantă este solidaritatea internaţională. Astăzi, e rândul nostru să fim sprijin pentru o democraţie sub presiune. Am acceptat invitaţia de a merge la Istanbul pentru că Timişoara şi România nu acceptă abuzul şi represiunea. Solidaritatea dintre comunităţi trece dincolo de graniţe ori de câte ori trebuie apărate valorile europene”, a declarat Dominic Fritz.

Deplasarea este organizată de reţeaua Eurocities, cea mai mare rețea de orașe europene care adună 200 de orașe mari printre membrii noștri, reprezentând peste 150 de milioane de oameni din 38 de țări, din interiorul și din afara Uniunii Europene.

Imamoglu, după gratii de cinci luni

În martie, primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, principalul rival politic al preşedintelui Tayyip Erdogan, a fost încarcerat în aşteptarea procesului pentru presupuse acuzaţii de corupţie, pe care le neagă. Acest lucru a declanşat cele mai ample proteste de stradă din ultimul deceniu şi o vânzare bruscă a activelor turceşti.

Mii de oamenii au ieșit pe străzile din Istanbul după arestarea din martie a lui Imamoglu, proteste ce au fost reprimate violent de către forțele de ordine.

La mijlocul lunii iulie, el a fost condamnat la douăzeci de luni de închisoare pentru insultă şi intimidare la adresa unui procuror.

Este pentru a doua oară când Imamoglu este condamnat pentru insultarea unor oficiali publici. În 2022, el a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare pentru că a criticat oficialii comisiei electorale în urma deciziei de a anula alegerile municipale din Istanbul din 2019, alegeri în care îl învinsese pe candidatul partidului aflat la guvernare, AKP. Imamoglu a făcut apel împotriva acelei sentințe, dar aceasta nu a fost încă rejudecată.