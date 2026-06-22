Dominic Fritz anunță poziția USR, după ce AUR i-a dat ultimatum premierului desemnat. „Veștea va ajunge premier doar pupând inelul lui Simion”

Liderul USR a reiterat, luni, poziția intransigentă a formațiunii sale față de învestirea cabinetului condus de Adrian Veștea. Dominic Fritz spune că USR va rămâne „consecvent” și că nu va vota guvernul liberalului.

„George Simion tocmai a anunțat că AUR vrea să se «reconcilieze» cu PSD. Veștea va ajunge premier doar pupând inelul lui Simion”, a scris Fritz luni după amiază, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„Cum să crezi că AUR luptă împotriva sistemului, când se reconciliază cu constructorul sistemului? Când Simion dă mâna cu partidul pensiilor speciale, al sinecurilor, al Nordis-ului, al cutiilor de pantofi pline cu bani?”, a continuat președintele USR.

Astfel, USR „rămâne consecvent”, spune Fritz, care subliniază:

„ Nu votăm un guvern antireformă.

Nu votăm un guvern antireformă. Nu votăm un guvern al extracției banilor românilor în buzunare personale.

Nu votăm un guvern al incompetenților dovediți.

Nu votăm un guvern al trădării visurilor românilor care-și doresc un stat care livrează pentru ei.”

Anunțul lui George Simion

Liderul AUR, George Simion, a declarat luni că Guvernul Veștea nu va avea voturile partidului său la învestirea din plenul reunit, programată inițial pentru ora 21:30, și a adăugat că îl așteaptă pe premierul desemnat la sediul AUR, până la ora 20:00, menționând că membrii formațiunii sale sunt dispuși să contribuie la un efort de consens, de reconciliere.

Simion a precizat, într-o conferință de presă că, „dacă va exista un vot” pentru această guvernare luni seară, parlamentarii AUR vor ieși din sală.

„Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea, îl așteptăm pe domnul Nicușor Dan să spună opiniei publice dacă voturile de care este atâta nevoie, de voturile AUR, dacă sunt bune sau nu sunt bune, să zică, și într-o întrevedere pe care să o avem, dacă parlamentarii AUR mai sunt extremiști, că am văzut că în ultimele săptămâni și în ultimele luni am fost patrioți, nu? S-a făcut o recalibrare și a început să se spună adevărul. (…) AUR rămâne fidel poporului român. Noi suntem coerenți, suntem consecvenți în acțiunile pe care le-am anunțat – acțiunile parlamentare, acțiunile politice, din decembrie 2025 – opoziție totală, opoziție națională. (…) Pentru a ieși din criză, atât timp când nu există dialog, sunt alegerile anticipate. Și, dacă va continua în acest stil, în care doar unii sunt buni și alții nu sunt buni, dar vrem voturile lor – suspendarea lui Nicușor. Însă, suntem dispuși să punem umărul transparent la scoaterea României din criză, la eliminarea persoanelor și acțiunilor nefaste care duc România spre prăpastie. Atenție: Nu AUR, nu membrii AUR au contribuit la prăpastia în care România a ajuns, ci exact cei care se luptă acum pentru putere și ne cer votul așa, din oficiu cumva”, a declarat Simion, în fața reporterilor.

Veștea spune că va merge la sediul AUR

Ulterior în cursul după-amiezii de luni, Adrian Veștea a anunțat că se va întâlni cu liderul AUR, George Simion, „înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic”. Aritmetica din Parlament arată că, în acest moment, guvernul Veștea nu poate trece fără susținerea AUR.

Adrian Veștea, care s-a descris drept „un om al dialogului și al consensului”, nu a precizat unde și când va avea loc întâlnirea.

„Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion. Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a scris premierul desemnat, într-o postare pe Facebook.

Mutarea luată în calcul de PSD

Guvernul Veștea mai are nevoie de 40 de parlamentari pentru a atinge majoritatea de 233 de voturi necesare pentru trecerea învestirea guvernului, au declarat surse politice pentru HotNews.

După ce George Simion a anunțat că AUR nu votează guvernul, social-democrații analizează în aceste momente dacă amână plenul programat în Parlamentul României la ora 21.30.

Decizia de amânare trebuie votată în Biroul Permanent Reunit întrucât a fost deja dat un vot pe actualul calendar.

Calculele din acest moment

Guvernul Veștea are nevoie de 233 pentru a fi învestit. PSD, care a anunțat că votează și intră la guvernare, are 127 de voturi. Pe surse, social-democrații spun că se mai bazează pe alte 66 de voturi din afara formațiunii.

PNL, USR și UDMR au declarat că nu votează Guvernul, dar aproximativ 20 dintre parlamentarii PNL se poziționează împotriva conducerii partidului și susțin tabăra Veștea.

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Voturi mai pot veni de la grupul parlamentar PACE – 11 membri, și mai sunt alte 17 posibile voturi de la minoritățile naționale.

Potrivit surselor HotNews, social-democratii spun că mai au nevoie de 40 de voturi pentru a obține o majoritate parlamentară, motiv pentru care trebuie să atragă voturi din AUR. AUR are 90 de voturi în Parlament.