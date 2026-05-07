Dominic Fritz, întrebat despre o soluție de guvernare USR-PNL: „Dacă PSD nu reușește să își ducă la capăt planul, cu siguranță vom fi responsabili”

„Nu mai putem să sacrificăm speranțele românilor că se va schimba ceva pe altarul stabilității”, a declarat liderul USR, joi seară, spunând că atât partidul său, cât și PNL sunt hotărâte să nu mai guverneze alături de PSD.

Într-o intervenție joi seară la Digi24, Dominic Fritz a fost întrebat dacă USR și PNL vor veni cu o soluție de guvernare în cazul în care PSD nu reușește.

El nu a exclus scenariul, dar a precizat că în prezent „nu suntem acolo”, iar „acum este responsabilitatea PSD să ne spună ce vor să facă cu această nouă majoritate împreună cu AUR în Parlament”.

„În primul rând, PNL și USR astăzi sunt în ministere, la Guvern, muncesc, se asigură că aceaastă țară rămâne condusă de cineva, nu au dezertat cum au făcut-o cei de la PSD, și asta vor face până în ziua în care vom avea un nou Guvern. Dacă PSD nu reușește nicicum să ducă la capăt planul lor, pe care nu știu de când l-au avut, atunci cu siguranță vom fi responsabili și cu siguranță atunci împreună vom decide care este următorul pas pentru România”, a declarat Dominic Fritz.

Ce a spus despre pactul cu PNL

Liderul USR a explicat că pactul de cooperare cu PNL este menit să confere celor două partide „o forță mult mai mare decât dacă fiecare singur s-ar lupta și s-ar uita doar la propriul interes”.

„Am guvernat bine împreună (…). Acum interesul comun, nu doar al celor două partide, ci interesul comun al tuturor românilor, care își doresc ca în sfârșit în această țară să se schimbe ceva, ca în sfârșit să terminăm cu această putere nevăzută în toate instituțiile de stat, fix asta este direcția pe care trebuie să o luăm acum”, a adăugat Dominic Fritz.

El a reiterat că USR și PNL exclud o nouă guvernare alături de PSD.

„Soluția pe care o tot spun (cei din PSD, n.r.), «haideți înapoi la guvernare!», nu mai merge. Aici și PNL, și USR suntem extrem de clari (…). Nu mai putem să sacrificăm speranțele românilor că se va schimba ceva pe altarul stabilității”, a subliniat președintele USR.

Discuții între liderii coaliției destrămate și Nicușor Dan

Dominic Fritz a fost primul lider din fosta coaliție de guvernare care a participat la consultările informale pe care le-a convocat Nicușor Dan după căderea Guvernului Bolojan. În intervenția de la Digi24, liderul USR a spus că i-a transmis președintelui de nu crede că mai este posibilă o guvernare alături de PSD.

La Cotroceni au mers și Kelemen Hunor, joi dimineață, și Ilie Bolojan, joi seară, potrivit surselor HotNews.

Guvernul Bolojan a fost demis, marți, prin moțiunea de cenzură PSD-AUR, la aproximativ două săptămâni de când social-democrații au decis oficial să îi retragă sprijinul premierului liberal.

După ședința convocată de USR în urma votului din Parlament, Dominic Fritz a anunțat că partidul îl susține în continuare pe liberalul Ilie Bolojan și că mandatul cu care va merge la consultările de la Cotroceni este acela „că nu ne vom putea întoarce la masa negocierilor cu PSD. Și doi: îi vom spune că ne vom coordona foarte strâns cu PNL pentru a evalua opțiunile de viitor”.

Într-un interviu acordat Observator, miercuri seară, la o zi după moțiunea de cenzură, Ilie Bolojan a declarat că liderii PSD poartă „responsabilitatea totală pentru această criză” și că au „două posibilități”: fie să vină cu o soluție de guvernare, fie să spună că nu au și să îi lase pe alții.

Miercuri, într-o declarație la Parlament, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, vorbise la rândul său despre două opțiuni pentru partid: reluarea coaliției fără Bolojan sau trecerea în opoziție a PSD.

UDMR vrea refacerea coaliției

Prima opțiune a UDMR este refacerea fostei coaliții, a reiterat Kelemen Hunor, joi, într-un interviu acordat Știrilor PRO TV după discuția pe care a avut-o de dimineață cu președintele Nicușor Dan.

„Sigur, trebuie un om care poate fi acceptat de toată lumea, și de PNL, și de PSD, și de noi, și de cei de la USR, și probabil că acel om nu poate veni nici din PSD, nici din PNL, fiindcă atunci se pune problema pentru celălalt partid cum acceptă după această aventură (…). A fost o aventură politică, ai dărâmat un guvern fără să pui ceva la loc, fără să ai o soluție”, a declarat liderul UDMR, Kelemen Hunor.