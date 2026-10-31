Dominic Fritz, săgeți la Nicușor Dan la Congresul USR. „Nu ne vom crede niciodată șeful sistemului”

Liderul USR, Dominic Fritz, a luat cuvântul sâmbătă la Congresul în cadrul căruia partidul își alege noua conducere.

În fața membrilor adunați la Timișoara, Fritz a susținut că există o diferență între USR și restul clasei politice, subliniind că membrii formațiunii își respectă angajamentele luate în fața alegătorilor.

„Știu că foarte mulți oameni au votat anul trecut cu speranță, pentru o agendă curajoasă de reformă. Și ne spun acum, în fiecare filială, că se simt dezamăgiți. Le înțeleg dezamăgirea. O împărtășesc. Și le promit: noi nu ne vom crede niciodată șeful sistemului, vom fi mereu câinele de pază al cetățenilor în fața sistemului!”, a declarat Dominic Fritz, făcând aluzie la o afirmație a președintelui Nicușor Dan.

În timpul discursului său, Fritz a sugerat că premierul Luca Niculescu se află sub influența liderului PSD.

„Mă tem că relația dintre Sorin Grindeanu și Luca Niculescu va fi ca în proverbul acela: cine plătește lăutarii comandă muzica. Doar că invers. Grindeanu comandă muzica, Niculescu cântă, iar lăutarii trebuie să-i plătească românii. Și nici nu se ascunde. Chiar Grindeanu i-a dat guvernului termenele: deficitul lămurit până la 1 noiembrie, bugetul până la 1 decembrie. Iar după șase luni, PSD îl va evalua pe premier. Să vadă dacă a cântat cum i s-a comandat”, a punctat Fritz.

Critici pentru AUR și PSD

Nici opoziția nu a scăpat de criticile președintelui USR. El a acuzat că AUR „sprijină pe furiș” PSD, care are 11 miniștri în Cabinetul Niculescu, pentru a schimba demersurile făcute de membri USR care au fost în Guvernul Bolojan.

„Ce sigur nu va face PSD este să taie din cheltuielile statului, să lupte cu corupția, să se asigure că banii se duc în servicii publice de calitate, nu în zboruri de lux. Nu vor face asta, pentru că au rețele de hrănit. Uitați-vă la primele zece zile de guvernare și o să știți pe ce își va concentra PSD energia: nu îi interesează să rezolve problemele românilor, ci doar să oprească reformele USR care i-au deranjat”, a mai spus Fritz.

El a apreciat că AUR își face capital politic pe fondul nemulțumirilor legitime venite din societate.

„AUR nu e anti-sistem. Este supapa sistemului, ca furia oamenilor să nu se îndrepte împotriva adevăraților vinovați. În timp ce noi ne-am ținut de treabă, PSD și AUR s-au ținut de mână”, a acuzat liderul USR.

Obiectivul USR

La finalul discursului de la Congresul în care membrii USR urmează să aleagă noul Birou Național, Fritz a trasat direcția formațiunii pentru următorii doi ani: construirea unei majorități reformiste pentru a duce din nou partidul la guvernare.

„Obiectivul nostru e scris negru pe alb în rezoluție: o guvernare fără PSD și fără AUR. Și să nu vă lăsați manipulați: vor spune că e imposibil, așa cum mi-au spus și mie acum șapte ani că e imposibil să câștig la Timișoara. Dar uitați-vă ce s-a întâmplat în Ungaria, uitați-vă ce s-a întâmplat în Serbia: au reușit să învingă balaurul. Și îl vom învinge și noi”, a mai declarat Fritz.

Primul congres al USR după intrarea în opoziție se desfășoară astăzi la Timișoara. 600 de delegați din toată țara îi vor alege pe cei 24 de membri ai Biroului Național. Mandatul de președinte al lui Dominic Fritz nu este pus în joc la acest congres.