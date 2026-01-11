Donald Trump a repostat o sugestie făcută pe rețelele sociale ca Marco Rubio să devină următorul lider al Cubei: „Sună bine”

Secretarul de stat american Marco Rubio vorbește cu presa în avionul său militar în timp ce zboară spre Jeddah, Arabia Saudită, 10 martie 2025. Credit line: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a redistribuit duminică un mesaj de pe rețelele sociale în care se sugerează că secretarul de stat american Marco Rubio, născut din părinți imigranți cubanezi, ar putea deveni următorul lider al Cubei, relatează AFP.

Trump a preluat pe platforma sa, Truth Social, o postare publicată pe 8 ianuarie de utilizatorul Cliff Smith, care scria: „Marco Rubio va fi președintele Cubei”, mesaj însoțit de un emoji cu lacrimi de râs.

Comentariul lui Trump la redistribuirea mesajului a fost: „Sună bine pentru mine!”.

Utilizatorul care a publicat inițial mesajul este puțin cunoscut online, se descrie în biografie drept „conservator din California” și are mai puțin de 500 de urmăritori.

Postarea redistribuită de Trump vine la o săptămână după ce forțele americane au lansat o operațiune militară de noapte în Caracas în care l-au capturat pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, într-o acțiune soldată cu zeci de morți în rândul forțelor de securitate venezuelene și cubaneze.

Tot duminică, Trump a îndemnat Cuba să „facă o înțelegere”, avertizând că, în caz contrar, va suporta consecințe neprecizate și că fluxul de petrol și bani din Venezuela către Havana se va opri.

„Cuba nu va mai primi deloc petrol și bani – zero! Le sugerez cu tărie să îcheie o înțelegere, înainte să fie prea târziu”, a scris Trump pe platforma sa de socializare, Truth Social.

De la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro de către forţele americane, preşedintele american Donald Trump şi membri ai administraţiei sale au emis avertismente către mai multe alte guverne, anume cele din Columbia, Cuba, Mexic, Iran şi Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, că ar putea urma.

Trump a mai declarat că intervenţia militară nu este necesară în Cuba, un aliat cheie al Venezuelei, deoarece aceasta este „gata să cadă”.

„Nu cred că este nevoie de nicio acţiune”, a spus Trump. „Se pare că se prăbuşeşte”.

„Nu ştiu dacă vor rezista, dar Cuba nu mai are acum niciun venit”, a adăugat el. „Toate veniturile lor proveneau din Venezuela, din petrolul venezuelean”, a explicat el.

Înlăturarea dictatorului venezuelean Nicolas Maduro de către SUA a zguduit această țară cu mai puțin de 10 milioane de locuitori, care s-a bazat mult timp pe Venezuela pentru importurile de petrol, importuri care abia au împiedicat colapsul economiei sale mici.