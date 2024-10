VIDEO Donald Trump a spus că este „tatăl” fertilizării in vitro / Reacția echipei de campanie, dar și a contracandidatei sale

Donald Trump s-a autointitulat miercuri „părintele FIV” la o întâlnire cu alegătorii de sex feminin, în timp ce candidatul republican la președinție încearcă să convingă această categorie de votanți că poate avea încredere în el pe probleme de reproducere, relatează Reuters.

Trump, care este în urma democratei Kamala Harris ca popularitate în rândul femeilor înaintea alegerilor din SUA din 5 noiembrie, a sugerat că este nerăbdător să discute această problemă la un eveniment dedicat exclusiv femeilor și găzduit de Fox News în Georgia.

Statul se numără printre puținele care vor fi decisive în acest scrutin și va fi îndeaproape monitorizat, în timp ce Trump încearcă să recâștige încrederea după ce a pierdut în fața lui Biden în urma cu patru ani.

„Vreau să vorbesc despre FIV. Sunt tatăl FIV, așa că vreau să aud această întrebare”, a spus Trump.

Trump asigură femeile că republicanii susțin FIV, deși au votat împotriva unei legi privind protejarea accesului la procedură

Auzind că unele femei sunt îngrijorate de posibilele restricții ale tratamentelor de fertilitate, Trump a spusc că partidul său sprijină această procedură, chiar dacă unii republicani conservatori nu susțin fertilizarea in vitro.

Republicanii din Senat au blocat legislația creată de democrați menită să protejeze accesul la FIV de două ori în ultimele luni, unii republicani susținând că legislația este inutilă, deoarece accesul la FIV nu este în pericol.

FIV este un subiect fierbinte în alegeri, după ce Curtea Supremă din Alabama a decis în februarie că embrionii sunt copii. Această hotărâre nu este clară însă cu privire la modul în care se depozitează, transportă și utilizează legal embrionii, determinând unii pacienți cu FIV să ia în considerare mutarea embrionilor înghețați din acest stat.

Republicanii din toată țara s-au luptat pentru a izola reacția provocată de decizie, în timp ce democrații au avertizat că mai multe drepturi de reproducere ar putea fi amenințate.

Echipa de campanie a lui Trump a descris comentariul lui că este „tatăl FIV” drept o glumă.

A fost o glumă pe care președintele Trump a făcut-o când răspundea cu entuziasm la o întrebare despre FIV, deoarece susține cu tărie accesul pe scară largă la tratamente de fertilitate pentru femei și familii”, a spus purtătorea de cuvânt Karoline Leavitt.

Kamala Harris, întrebată despre comentariile lui Trump, a lansat un avertisment față de femei.

„Realitatea este că acțiunile lui au fost foarte dăunătoare femeilor și familiilor din America în această problemă”, a spus Harris reporterilor.

VP Kamala Harris: "Well, about last night. Donald Trump, I found it to be quite bizarre, actually, he called himself the father of IVF…let's not distracted by his choice of words. The reality is his actions have been very harmful to woman and families in America on this issue."