Donald Trump ales președinte al SUA, curg reacțiile internaționale. Poziția României e ca Trump să-l numească pe Ilie Bolojan prim-ministru

Trei partide, PNL, USR și PSD, se bat pe unul dintre puținii politicieni credibili, fără să le fie jenă că până acum l-au marginalizat.

Dacă cineva mai are un dubiu, mișcarea MAGA și revenirea lui Donald Trump se pot încununa numai dacă republicanul îl va numi pe Ilie Bolojan prim-ministru al SUA. Nu contează că în America nu există funcția de premier, orădeanul e singura soluție.

Nici în România nu a mai existat o campanie în care trei candidați la prezidențiale să se bată pe un prim-ministru, fără ca să existe acest duet în Constituție și fără ca măcar acesta să-și dorească. Netulburați de aceste detalii, Elena Lasconi (USR), Nicolae Ciucă (PNL) și Marcel Ciolacu (PSD) îl anunță pe Ilie Bolojan (Bihor) drept viitor premier.

Stilul iohannian de a îngropa competența rivală

Am scris Bihor, și nu PNL în dreptul lui Bolojan pe baza unui argument factual. Până acum, el a fost ocolit de liberali. Cu cât reușea mai multe acasă la el, cu atât era mai enervant pentru propriul partid, căci devenise un standard greu de privit.

Și atunci PNL l-a tratat pe Bolojan în stil iohannian: dacă o chestiune te irită, dacă n-o înțelegi, ia-o de sus și problema se îngroapă.

Bolojan a fost singurul „greu” al partidului care nu a ținut niciun discurs la lansarea la apă a Titanicului, numele scurt al programului prezidențial al lui Nicolae Ciucă. A fost un clar semnal de dezaprobare dinspre bihorean.

Dar nu contează. Dacă el nu-i vrea pe Ciucă și pe Bode, Ciucă îl vrea pe Bolojan. Ciolacu și Lasconi îl vor pe Bolojan. De disperare. Cum se spune în politică, una e să-ți ții campania în poezie și alta e să guvernezi în proză. Ai nevoie să dai senzația oamenilor că aduci alături pe cineva echilibrat, care știe să facă echipe.

Nicușor Dan, ursul cu care se instagramează aceiași candidați

Un fenomen similar se întâmplă cu Nicușor Dan, care a ajuns un talisman transpartinic, un supliment alimentar care vindecă orice slăbiciune de partid. Ciucă își face selfie cu el. Lasconi se afișează oriunde cu primarul Bucureștiului. Pe vremuri te pozai cu ursul împăiat în Cișmigiu, astăzi te instagramezi cu Nicușor Dan.

Dar aceleași partide care suflă din greu marcându-i om la om pe Ilie Bolojan și pe Nicușor Dan nu le-au oferit, în ultimii ani buni, nicio poziție executivă în vreun guvern sau o poziție de lider de partid. Dimpotrivă, USR a scăpat de Dan, iar PNL l-a marginalizat pe Bolojan, doi încăpățânați greu de îmbrobodit.

De fapt, nu-l cunoaștem pe Bolojan

Nici unul dintre cei doi nu este Isus al politicii. În ceea ce-l privește pe Bolojan, are un stil autoritar, foarte greu de replicat la nivelul unei țări, mecanism infinit mai complex decât un județ. Orădeanul afișează un neoliberalism fățiș, nu știi cât e discurs energic și cât e lipsă de perspectivă față de un sistem public care, în toată lumea, are tot mai multe sarcini. Dacă o luăm de la capăt cu ”statul gras și omul slab” ajungem de unde am plecat.

Cetățenii români n-au avut posibilitatea să-l cunoască și să-l monitorizeze pe Ilie Bolojan, pentru că el a fost dosit cu mulțumirile de rigoare de către propriul partid. Persoana încurca, așa că a fost avansată la statutul de legendă, invitată în posteritate înainte de a putea să vedem ce poate face pe scena națională. Bună tactică.

Dar Bolojan este, evident, calificat de reușite peste ale multora dintre premierii României din trecut și peste aproape orice se vehiculează ca soluție în aceste săptămâni de campanie.

Dacă nu ni-l fură Donald Trump, înțelegem că oricine vine președinte la noi și, indiferent de rezultatul alegerilor parlamentare, Ilie Bolojan o să fie prim-ministru ca să ne salveze. Alegerile sunt, așadar, o formalitate obositoare, le-au ținut moldovenii și americanii pentru noi.