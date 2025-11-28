Donald Trump anulează toate ordinele semnate de Joe Biden cu dispozitivul Autopen și îl amenință pe fostul președinte cu inculparea pentru „sperjur”

Actualul președinte al SUA, Donald Trump, a anunțat vineri că a anulat toate ordinele executive prezidențiale ale fostei administrații democrate care nu au fost semnate direct de Joe Biden. Republicanul susține că predecesorul său democrat nu a autorizat folosirea sistemului de semnătură automată și că, dacă va afirma contrariul, „va fi pus sub acuzare pentru sperjur”.

Trump susține că pentru 92% dintre documentele prezidențiale semnate în mandatul lui Joe Biden a fost folosit Autopen, un dispozitiv mecanic care reproduce semnături.

„Orice document semnat de Joe Biden Somnorosul cu Autopen, ceea ce înseamnă aproximativ 92% dintre acestea, este prin prezenta anulat și nu mai are niciun efect sau valabilitate. Nu este permis să fie folosit Autopen dacă aprobarea nu este acordată în mod specific de către Președintele Statelor Unite”, a declarat republicanul, vineri, într-o postare pe Truth Social, platforma sa de social media.

Dispozitivul Autopen, un mecanism cu un stilou real care semnează pe hârtie folosind un șablon de scriere de mână, reproduce automat și cu o precizie ridicată semnătura unei persoane. Guvernul SUA folosește acest sistem din perioada administrației Truman (1945-1953), potrivit Fox News.

Biroul de Consiliere Juridică al Departamentului de Justiție confirmase că utilizarea dispozitivului este legală pentru semnăturile prezidențiale asupra legislației și actelor executive atâta timp cât este autorizată de președinte.

Cu toate acestea, Donald Trump susține că Joe Biden nu a autorizat folosirea Autopen, amenințându-l pe democrat că va fi inculpat pentru „sperjur” dacă afirmă contrariul.

„Lunaticii stângii radicale care îl încercuiau pe Biden în jurul frumosului birou Resolute din Biroul Oval i-au luat Președinția. Prin prezenta anulez toate ordinele executive și orice altceva nu a fost semnat direct de Joe Biden Coruptul, deoarece persoanele care au operat Autopen-ul au făcut-o ilegal. Joe Biden nu a fost implicat în procesul Autopen și, dacă spune că a fost, va fi pus sub acuzare pentru sperjur”, a conchis Donald Trump.

162 de ordine executive semnate de Joe Biden

În timpul mandatului prezidențial, Joe Biden a semnat 162 de ordine executive, pe lângă sute de memorandumuri, proclamații și notificări. Deși în ianuarie, când a revenit la Casa Albă, Donald Trump a abrogat aproape 80 de ordine din perioada predecesorului său, o parte dintre ele par să fi rămas în vigoare și s-ar putea număra printre cele anulate acum, mai notează Fox News.

CBS News scrie că este neclar câte dintre ordinele lui Joe Biden au fost semnate cu Autopen, dar că nu este ieșit din comun pentru un președinte să revoce directivele predecesorului său.

Trump dispusese anterior o investigație cu privire la utilizarea autopen în mandatul lui Joe Biden pentru semnarea anumitor documente prezidențiale, cum ar fi grațierile, susținând că a existat o „conspirație” pentru un „abuz de putere de semnături prezidențiale prin utilizarea unui autopen pentru a ascunde declinul cognitiv al lui Biden”.

Într-o declarație din iulie, Biden a respins afirmațiile lui Trump drept „nimic mai mult decât o distragere a atenției”.

„Să fiu clar: eu am luat deciziile în timpul președinției mele. Am luat deciziile privind grațierile, ordinele executive, legislația și proclamațiile. Orice sugestie că nu am făcut-o este ridicolă și falsă”, a spus fostul președinte al Statelor Unite.