Donald Trump anunță că nu vrea prelungirea armistițiului cu Iranul: „Armata e nerăbdătoare să acționeze”

Președintele american Donald Trump a anunțat într-un interviu acordat marți postului financiar CNBC că nu dorește să prelungească acordul de armistițiu cu Iranul, adăugând că Statele Unite se află într-o poziție puternică de negociere și că vor ajunge, în cele din urmă, la ceea ce el a numit „un acord excelent” pentru pace, transmite Reuters.

„Nu vreau să fac asta. Nu avem atât de mult timp”, a spus Trump când a fost întrebat despre posibilitatea extinderii armistițiului.

Casa Albă și-a exprimat anterior încrederea că o nouă rundă de discuții cu Iranul va avea loc în Pakistan, iar un oficial iranian de rang înalt a declarat că Teheranul ia în considerare participarea.

În condițiile în care perspectiva unor negocieri de pace de ultim moment rămâne incertă, Trump a spus că Statele Unite își vor relua atacurile asupra Iranului dacă nu se ajunge curând la un acord de pace cu Teheranul.

„Mă aștept să bombardăm, pentru că cred că aceasta este o atitudine mai potrivită cu care să intrăm [în negocieri]. Dar suntem pregătiți de acțiune. Adică armata e nerăbdătoare să acționeze”, a spus el.

Trump spune că Iranul „nu are de ales” decât să încheie un acord de pace

„Cred că nu au de ales”, a declarat Donald Trump într-un interviu acordat emisiunii Squawk Box de la CNBC, după ce a fost întrebat dacă se așteaptă ca Iranul să accepte termenii SUA în următoarea rundă de negocieri de pace mediate de Pakistan.

„Le-am distrus marina, le-am distrus forțele aeriene, le-am eliminat liderii”, a spus președintele SUA.

„Le-am eliminat liderii, sincer, ceea ce complică lucrurile într-un fel, dar acești lideri [noi] sunt mult mai raționali”, a adăugat Donald Trump.

„Este o schimbare de regim, indiferent cum vreți să o numiți, ceea ce nu este ceva ce am spus că voi face, dar am făcut-o indirect”, a continuat liderul de la Casa Albă.

Președintele SUA a promis un acord nuclear „mult mai bun” cu Iranul

Noile comentarii ale liderului de la Casa Albă vin după ce acesta a declarat luni că acordul nuclear despre care susține că SUA îl negociază în prezent cu Iranul va fi mult mai bun decât acordul din 2015 ce limita programul nuclear al Teheranului, dar din care Washingtonul s-a retras după o decizie luată de Trump trei ani mai târziu.

„ACORDUL pe care îl facem cu Iranul va fi MULT MAI BUN decât JCPOA, denumit de obicei «Acordul Nuclear Iranian»”, a scris preşedintele republican pe platforma sa Truth Social, în urma unor îngrijorări exprimate de opoziţia democrată şi de unii experţi în domeniul nuclear care estimează că el grăbeşte negocierile pe o temă extrem de complexă, relatează Reuters și Agerpres.

În anul 2018, în timpul primului său mandat la Casa Albă, Donald Trump a retras Statele Unite din acordul JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action – Planul Comun şi Cuprinzător de Acţiune) legat de programul nuclear iranian, afirmând la acea vreme că a fost „cel mai prost acord încheiat vreodată”.

Washingtonul a reinstituit atunci sancţiunile împotriva Iranului, care a răspuns prin încălcări succesive ale angajamentelor asumate în acord şi a depăşit limitele de îmbogăţire a uraniului, motiv invocat acum de SUA şi Israel pentru războiul lansat pe 28 februarie împotriva Iranului şi oprit de un armistiţiu de două săptămâni care expiră miercuri.

După o primă rundă de negocieri de pace americano-iraniene ce a eșuat pe 11 aprilie la Islamabad, perspectivele unei a doua runde de discuţii încă nu sunt clare, în timp ce Pakistanul, care s-a impus ca mediator, continuă eforturile pentru găzduirea acestei a doua runde a negocierilor.

Medierea discuţiilor între Iran şi SUA se concentrează pe redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz şi pe găsirea unei soluţii privind uraniul înalt îmbogăţit al Iranului, fie prin scoaterea acestuia din ţară, fie prin diluare, acestea fiind condiţii cheie puse de SUA şi Israel pentru un acord