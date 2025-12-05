Donald Trump este „frustrat” din cauza lui Vladimir Putin, spune politicianul britanic cel mai apropiat de președintele SUA

Donald Trump este „frustrat” de abordarea „irațională” a lui Vladimir Putin în negocierile de pace menite să pună capăt războiului din Ucraina, susține fostul susținător al Brexitului Nigel Farage, conform Politico.

Farage susține că Trump face tot posibilul pentru a obține un acord corect pentru Ucraina.

„Putin demonstrează, în fiecare săptămână care trece, că nu este rațional, că nu își dorește o înțelegere justă și, sincer, este un om incredibil de periculos”, a declarat Farage, vineri, într-o conferință de presă, potrivit Politico.

El a adăugat că Ucrainei i s-a oferit o înțelegere proastă, prin care ar fi forțată să accepte limite privind dimensiunea armatei – limite care, de obicei, se aplică doar unei țări care a semnat o „capitulare necondiționată”.

„Poziția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski este incertă în mijlocul unui scandal de corupție”, a mai spus Farage, referindu-se la cazul de corupție în care este implicat șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak. Iermak a demisionat din funcție în urma scandalului.

Totuși, Kievul nu poate „să cedeze teritorii pentru apărarea cărora au murit zeci de mii de oameni”, a adăugat el. „Așa că înțelegerea, în forma actuală, nu funcționează”.

Farage a subliniat că observația lui nu este o critică la adresa eforturilor lui Trump de a intermedia un armistițiu, susținând că președintele SUA este „un făuritor de pace” care face tot posibilul pentru a obține un acord echitabil. „Îl admir enorm pentru asta și știu cât de frustrat este din cauza lipsei de raționalitate a lui Putin”, a spus fostul susținător al Brexit.

Putin refuză propunerile lui Trump

Marți, președintele Trump i-a trimis pe ginerele său Jared Kushner și pe trimisul pentru pace Steve Witkoff la discuții directe, care au durat cinci ore, cu Vladimir Putin.

Discuția s-a finalizat cu respingerea propunerilor SUA de către liderul de la Kremlin. Ele au fost ajustate în urma discuțiile cu Ucraina și aliații europeni.

Chiar înainte de întâlnire, Putin a avertizat Europa că va suferi o înfrângere rapidă dacă va intra în război cu Rusia și a respins contrapropunerile europene privind pacea în Ucraina, considerându-le absolut inacceptabile pentru Rusia.

Trump a declarat în această săptămână că drumul către pace în Ucraina rămâne neclar.