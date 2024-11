Donald Trump îl va numi procuror general pe Matt Gaetz, acuzat de comportament sexual neadecvat / Decizia i-a luat prin surprindere și pe republicani 

Președintele ales al SUA, Donald Trump, l-a ales pe reprezentantul republican Matt Gaetz din Florida pentru a ocupa funcția de procuror general. Gaetz este un personaj controversat, acuzat de comportament sexual neadecvat, însă el a respins constant acuzațiile, scrie CNN.

„Puține probleme în America sunt mai importante decât oprirea folosirii partizane a sistemului nostru de justiție”, a scris Trump miercuri într-o postare pe platforma sa Truth Social.

„Matt va pune capăt guvernului folosit ca armă, va proteja granițele noastre, va demonta organizațiile criminale și va restaura încrederea americanilor, grav afectată, în Departamentul de Justiție”, a continuat el.

Gaetz a scris într-o postare pe X că ar fi „o onoare să servească” în acest rol.

It will be an honor to serve as President Trump’s Attorney General! pic.twitter.com/dg0iQ0bA6Y