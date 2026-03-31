Donald Trump îndeamnă alte țări să deblocheze Strâmtoarea Ormuz și numește una din Europa: „Partea dificilă a fost deja făcută”

Președintele american Donald Trump a îndemnat marți țările pe care le acuză că nu au ajutat Statele Unite în războiul împotriva Iranului să cumpere petrol american și să deblocheze pe cont propriu Strâmtoarea Ormuz, transmite Reuters.

„Toate acele țări care nu pot obține combustibil pentru avioane din cauza Strâmtorii Ormuz, precum Regatul Unit, care a refuzat să se implice în decapitarea Iranului, am o sugestie pentru voi:

Numărul 1, cumpărați din SUA, avem din belșug, iar numărul 2, adunați-vă un curaj întârziat, mergeți la Strâmtoarea Ormuz și pur și simplu LUAȚI-L”, a scris liderul de la Casa Albă într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

„Va trebui să începeți să învățați cum să vă luptați pentru voi înșivă; SUA nu vor mai fi acolo să vă ajute, la fel cum nici voi nu ne-ați ajutat pe noi. Iranul a fost, în esență, devastat. Partea dificilă a fost deja făcută. Mergeți și luați-vă propriul petrol! Președintele DJT”, și-a încheiat el mesajul.

Îndemnul său vine după ce The Wall Street Journal a scris, citând surse sub protecția anonimatului, că Trump le-a spus consilierilor săi că este dispus să pună capăt campaniei militare împotriva Iranului chiar dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne în mare parte închisă și că a decis să amâne pentru moment operațiunea complexă de redeschidere a acesteia.

Trump nu se grăbește să trimită forțe americane să deblocheze Strâmtoarea Ormuz

Conform sursei citate, prima opțiune a lui Trump rămâne deschiderea strâmtorii prin negocierea încetării războiului cu regimul iranian, în timp ce a doua opțiune ar fi să ceară aliaților săi, în special statelor din Golf și NATO, să conducă operațiunile de redeschidere a canalului maritim îngust situat între Iran și Oman, care a devenit epicentrul crizei cu efecte în toată lumea, relatează The Jerusalem Post.

Trump a decis că SUA ar trebui să-și atingă obiectivele principale de a paraliza marina iraniană și stocurile sale de rachete și de a reduce ostilitățile actuale, exercitând în același timp presiuni diplomatice asupra Teheranului pentru a relua fluxul liber al comerțului.

Alte opțiuni militare sunt luate în considerare de președintele SUA, potrivit oficialilor citați de WSJ, dar acestea nu reprezintă în prezent o prioritate imediată pentru el.

De asemenea, guvernul american estimează că orice campanie militară axată pe redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar dura între patru și șase săptămâni.