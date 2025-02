Donald Trump, ironizat cu o referință la atacul de la Pearl Harbor de un fost comandant suprem al forțelor NATO din Europa

Amiralul James Stavridis, un fost comandant suprem al forțelor NATO din Europa, a comentat în mod ironic afirmația președintelui american Donald Trump potrivit căreia ucrainenii au început războiul cu Rusia.

Stavridis l-a ironizat joi pe liderul de la Casa Albă, într-un mesaj pe care l-a distribuit pe platforma „X”, el distribuind o știre de pe CNN care nota că „Trump pretinde în mod fals că Ucraina a început războiul cu Rusia”.

„Dar astăzi am auzit: ‘Oh, păi noi (n.r. ucrainenii) nu am fost invitați [la negocierile de pace din Arabia Saudită]’. Ei bine, ați fost acolo timp de trei ani. Ar fi trebuit să-l încheiați (războiul) acum trei ani. Nici măcar nu ar fi trebuit să-l începeți. Ați fi putut face o înțelegere”, a spus președintele SUA în comentarii făcute marți la Casa Albă.

Mai multe publicații importante au criticat acest comentariu al său și altele pe care le-a făcut marți, când a vorbit despre evoluția negocierilor purtate la Riad între administrația sa și delegația Moscovei.

The Guardian, de exemplu, a amintit că în perioada premergătoare declanșării invaziei din 24 februarie 2022, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis în repetate rânduri să se întâlnească cu Vladimir Putin pentru discuții. „Suntem pregătiți să ne așezăm și să discutăm. Alegeți platforma care vă convine”, a reiterat el cu doar cinci zile înainte ca trupele ruse să intre în Ucraina.

Stavridis, un amiral american care a fost comandantul suprem al forțelor aliate din Europa între 2009 și 2013, a avut o reacție mai contondentă față de comentariul lui Trump vizavi de începerea războiului de către ucraineni.

„Anul viitor vom afla că flota SUA nu ar fi trebuit să îi atace niciodată pe japonezi pe 7 decembrie 1941 la Pearl Harbor”, a scris amiralul în retragere pe „X”.

Next we'll hear the US fleet should never have attacked the Japanese on 7 December 1941 at Pearl Harbor. https://t.co/IXzIFmAxx8