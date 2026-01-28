Donald Trump lansează „conturile Trump” pentru copii. Statul va depune 1.000 de dolari pentru fiecare nou-născut / Ce promite președintele pentru viitorul tinerilor

Președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, ține în mână un clip care ținea împreună paginile din „cartea mare” cu realizările lui din primul an din cel de-al doilea mandat de președinte, în timp ce participă la un briefing de presă la Casa Albă, în Washington, DC, SUA, pe 20 ianuarie 2026 FOTO: Sipa USA / ddp USA / Profimedia

Președintele Donald Trump a anunțat miercuri lansarea unor conturi de investiții pentru copii, susținute de guvernul federal, și a îndemnat companiile americane să contribuie la conturile de familie ale angajaților, potrivit Reuters.

Casa Albă va crea aceste conturi de investiții pentru nou-născuți, în următorii trei ani, fiecare urmând să primească o sumă inițială din fonduri guvernamentale. Inițiativa vine în contextul în care Trump și Partidul Republican încearcă să răspundă preocupărilor alegătorilor legate de costul vieții, înaintea alegerilor legislative din noiembrie.

„Peste decenii, cred că aceste conturi Trump vor fi amintite drept una dintre cele mai transformatoare inovații de politică publică din toate timpurile”, a declarat Trump la evenimentul de la Washington, la care au fost prezenți numeroși bebeluși, pentru a sublinia mesajul pro-familie al administrației sale.

Conturile – care poartă numele lui Trump – au fost create anul trecut prin One Big Beautiful Bill Act (Legea mare și frumoasă), principala lege privind taxele și cheltuielile promovată de președinte și de Partidul Republican.

Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat că va depune câte 1.000 de dolari în conturi de investiții pentru toți copiii născuți între 2025 și 2028, fiind estimate aproximativ 25 de milioane de familii eligibile.

Banii vor fi investiți de stat în fonduri indexate cu costuri reduse, care se capitalizează fără impozitare pe parcurs. Impozitul pe venit va fi plătit la momentul retragerii sumelor.

„Tinerii își vor cumpăra locuințe la care nici nu ar fi îndrăznit să viseze”

Conturile vor deveni operaționale oficial pe 4 iulie din acest an, iar secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că peste 500.000 de familii s-au înscris deja.

Trump a spus că impactul acestor conturi „nu va fi măsurat doar în bogăția creată, ci se va vedea în tineri care își vor cumpăra locuințe la care nici nu ar fi îndrăznit să viseze. Se va vedea în diplome obținute, companii înființate, familii formate și mai mulți copii născuți”.

Casa Albă încurajează familiile să facă contribuții suplimentare în aceste conturi, iar unii investitori privați au contribuit deja cu sume importante, precum investiția de 6,25 miliarde de dolari anunțată de antreprenorul Michael Dell și soția sa, Susan.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat miercuri că aceste conturi ar urma să rezolve problema lipsei economiilor în rândul multor familii americane.

În lipsa unor contribuții suplimentare, administrația estimează că valoarea conturilor va ajunge la aproximativ 5.800 de dolari atunci când copiii vor împlini 18 ani.

Dacă însă familiile vor contribui cu suma maximă de 5.000 de dolari pe an, Leavitt a spus că un cont ar putea ajunge la aproape 1,1 milioane de dolari până când copilul împlinește 28 de ani. Ea nu a prezentat însă calculele pe baza cărora administrația a ajuns la această estimare.

Analiști financiari apreciază că, în cazul contribuțiilor maxime, valoarea portofoliului ar fi de aproximativ 700.000 de dolari la vârsta de 28 de ani.

Analiștii au comparat conturile Trump cu cele pentru pensii, întrucât acestea se transformă într-un cont IRA tradițional la împlinirea vârstei de 18 ani, și au subliniat totodată că impozitele vor fi datorate la momentul retragerii banilor.

Mari companii din SUA, precum Visa și IBM, s-au angajat să contribuie la conturile angajaților lor americani, iar Trump a făcut apel la „toți angajatorii” din țară să urmeze acest exemplu.

Înaintea alegerilor legislative de la mijloc de mandat, în care republicanii vor încerca să își mențină controlul asupra Congresului, administrația Trump promovează aceste conturi drept o inițiativă care poate fi susținută atât de democrați, cât și de republicani.

Republicanii îl consideră pe Trump cel mai eficient mesager al lor pe teme economice și mizează pe el pentru a convinge alegătorii sceptici, chiar dacă sondajele de opinie arată că tot mai mulți americani sunt nemulțumiți de modul în care gestionează economia.

Pentru a promova inițiativa, președintele a invitat-o pe rapperița Nicki Minaj pe scenă, aceasta ieșind în evidență într-o haină albă de blană, într-o mulțime din Washington dominată de costume închise la culoare.

„Probabil sunt fanul numărul unu al președintelui, iar asta nu se va schimba”, a spus Minaj, adăugând că nu va fi descurajată de opozanții politicilor sale.